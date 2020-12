CoD Warzone: Muss schon wieder auf seine Helikopter verzichten

Spieler werden in Call of Duty: Warzone unsichtbar und als Reaktion darauf entfernt der Entwickler Helikopter aus dem Battle-Royale-Modus. Klingt komisch, ist aber so. Das ist zudem nicht das erste Mal, dass die Fluggeräte verschwinden, um einen Exploit zu beheben.

Um welchen Exploit geht es?

Wie der Entwickler selbst auf Twitter erklärt, geht es um einen Bug, durch den die Spieler einfach nicht mehr gesehen werden können. Da man verhindern will, dass diese Situation ausgenutzt wird, könnt ihr euch derzeit weder in Verdansk noch auf Rebirth Island mit den Flugmaschinen in die Lüfte schwingen.

So funktionierte das: Der Fehler war besonders problematisch, weil er sich sehr einfach reproduzieren lies. Ihr musstet nur die Minigun des Helikopters benutzen, während der abstürzte. Nachdem ihr dann wiederbelebt wurdet oder euch selbst wiederbelebt habt, wurdet ihr zum unsichtbaren Ninja.

Ist das der selbe Glitch wie damals?

Der Fehler unterscheidet sich zu dem, der seinerzeit im Mai 2020 für Probleme sorgte. Damals ermöglichte es ein Glitch, dass ihr mit dem Heli unter die Map fliegen konntet. Dadurch wurde es für eure Gegner unmöglich, euch anzugreifen. Ihr selbst hingegen konntet in dieser merkwürdigen Situation ungestört weiterhin Feinde unter Beschuss nehmen.

Was ändert Cold War Season 1 noch?

Die erste Season von Call of Duty Black Ops: Cold War änderte auch am Battle-Royale-Modus eine ganze Menge. Unter anderem gibt es mit Rebirth Island eine neue Map. Wir haben sämtliche Infos und die Patchnotes für euch gesammelt.

Zudem könnt ihr derzeit CoD: Cold War eine kurze Zeit lang kostenlos ausprobieren. Allerdings müsst ihr in diesem Fall mit einigen Einschränkungen leben.