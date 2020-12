CoD Cold War: Multiplayer für kurze Zeit kostenlos - mit Einschränkungen

Am 16. Dezember startete die Season 1 von Black Ops: Cold War und Call of Duty: Warzone. Letzteres steht schon seit Längerem allen Spielern kostenlos zur Verfügung. Für diejenigen unter euch, die sich noch nicht Cold War gekauft haben, den Multiplayer aber immer mal ausprobieren wollten, gibt es nun eine Gratiswoche zum Anspielen.

In der Gratiswoche stehen euch nicht alle Modi und Playlisten des regulären Spiels zur Verfügung. Welche Inhalte ausprobiert werden können, erklärte Activision in einem ausführlichen Blog-Post. Wir haben euch in diesem Artikel alle wichtigen Infos zusammengefasst und geben euch einen Überblick über die kostenlosen Features.

Alle Modi und Playlisten in der Gratiswoche

Vom 17. bis zum 21. Dezember kostenlos spielbar:

Team Deathmatch: Der Klassiker unter den Klassikern. Zwei Teams mit jeweils sechs Spielern, kämpfen auf elf verschiedenen Karten um die meisten Kills. Das Team, das als erstes 100 Punkte erzielt hat, gewinnt das Spiel.

Der Klassiker unter den Klassikern. Zwei Teams mit jeweils sechs Spielern, kämpfen auf elf verschiedenen Karten um die meisten Kills. Das Team, das als erstes 100 Punkte erzielt hat, gewinnt das Spiel. Herrschaft: In diesem Modus geht es darum drei Kontrollzonen zu halten. Jede gehaltene Zone generiert stetig Punkte für euer Team. Welches Team am Ende 200 Punkte gesammelt hat, gewinnt.

In diesem Modus geht es darum drei Kontrollzonen zu halten. Jede gehaltene Zone generiert stetig Punkte für euer Team. Welches Team am Ende 200 Punkte gesammelt hat, gewinnt. Feuergefecht: Der brandneue 2v2 Modus für Cold War lässt euch gleich vier neue Karten ausprobieren. Dazu gehören Game Show, ICBM, KGB und U-Bahn.

Der brandneue 2v2 Modus für Cold War lässt euch gleich vier neue Karten ausprobieren. Dazu gehören Game Show, ICBM, KGB und U-Bahn. Nuketown-Feiertag 24/7: Die Nuketown-Map wurde weihnachtlich ausstaffiert und erhält eine spezielle Moshpit-Playlist, die aus alle bekannten Wiedereinstiegsmodi besteht.

Die Nuketown-Map wurde weihnachtlich ausstaffiert und erhält eine spezielle Moshpit-Playlist, die aus alle bekannten Wiedereinstiegsmodi besteht. Überfall auf die Mall: Eine Moshpit-Playlist aus allen Wiedereinstiegsmodi, die auf Raid und der neuen Map The Pines gespielt wird. Zu den Modi gehören Team-Deathmatch, Herrschaft, Abschuss bestätigt und Stellung.

Vom 21. bis zum 24. Dezember kostenlos spielbar:

Alle Modi und Playlisten aus den ersten Tagen

Requisitenjagd: Mit der ersten Season kam auch ein neuer Prop-Hunt-Modus nach Cold War. In diesem Versteckspiel verkleiden sich die Spieler eines Teams als Objekte und versuchen auf der Map nicht aufzufallen. Das andere Team, das aus Jägern besteht, muss die versteckten Spieler finden und entlarven.

Mit der ersten Season kam auch ein neuer Prop-Hunt-Modus nach Cold War. In diesem Versteckspiel verkleiden sich die Spieler eines Teams als Objekte und versuchen auf der Map nicht aufzufallen. Das andere Team, das aus Jägern besteht, muss die versteckten Spieler finden und entlarven. Verbundene Waffen - Hardpoint: Ebenfalls ein neuer Modus, in dem zwei Teams um einen sich-bewegenden Kontrollpunkt ringen. Dabei stehen euch auch Fahrzeuge wie Panzer und Schneemobile zur Verfügung. Die Runde geht eigentlich nur fünf Minuten, jedoch wird die Zeit jedes Mal angehalten, wenn der Kontrollpunkt von einem Team gehalten wird.

Ebenfalls ein neuer Modus, in dem zwei Teams um einen sich-bewegenden Kontrollpunkt ringen. Dabei stehen euch auch Fahrzeuge wie Panzer und Schneemobile zur Verfügung. Die Runde geht eigentlich nur fünf Minuten, jedoch wird die Zeit jedes Mal angehalten, wenn der Kontrollpunkt von einem Team gehalten wird. Feuertrupp - Schmutzige Bombe: In diesem riesigen 40-Spieler-Modus gilt es Uranium zu sammeln und abzuliefern. Punkte gibt es für Kills, abgeliefertes Uranium und gezündete Bomben. Gespielt wird auf zwei speziellen Maps: Ruka und Alpin.

Nicht spielbare Modi und Playlisten

Wie bereits erwähnt, haben die Nutzer der Gratiswoche nur beschränkten Zugriff auf die regulären Multiplayer-Inhalte. Viele reguläre Spielmodi stehen euch beispielsweise nicht zur Verfügung. Diese Modi und Playlisten können nicht gespielt werden:

Stellung

Abschuss bestätigt

VIP-Eskorte

Kontrolle

Frei für Alle

Suchen & Zerstören

Verbundene Waffen: Herrschaft

Verbundene Waffen: Sturm

Alle Hardcore-Modi und -Playlisten

