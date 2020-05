CoD: Warzone deaktiviert Helikopter, Fans rätseln über die Gründe

Das neue Playlist-Update für CoD: Modern Warfare und CoD: Warzone ist da und deaktiviert die Helikopter im Battle Royale. Eine offizielle Begründung gibt Entwickler Infinity Ward in der Ankündigung dafür nicht.

Einige Fans glauben aber, den Grund zu kennen: Ein besonders schwerer Exploit ermöglichte es, mit einem Heli unter die Map zu fliegen und von dort ungestört Kills abzusahnen. Unter dem Tweet, der auch sämtliche andere Neuerungen des Updates auflistet, reagierten viele Spieler wenig begeistert auf die mangelnden Informationen:

Kommen die Helis zu Call of Duty zurück?

Eine zeitliche Eingrenzung für die Maßnahme fehlt in der Meldung, allerdings dürfte es sich wohl nicht um eine endgültige Änderung handeln - immerhin sind Helikopter das einzige fliegende Vehikel in Warzone. Eine Entfernung für immer würde vermutlich nicht nebenbei in einem Tweet zum Playlist-Update verkündet werden.

Wie zum Beispiel in dieser Reddit-Diskussion zu den Helis von vielen vermutet wird, dürfte es einen gewissen Aufwand erfordern, um den »Under-The-Map-Glitch« zu beheben. In der Zwischenzeit ist es sicherlich fairer, die Helis komplett zu deaktivieren, als diese Exploit-Möglichkeit offen zu lassen.

Wie der Glitch funktionierte, zeigt das folgende YouTube-Video von OrBz. An einer bestimmten Stelle beim Hafen war es möglich, mit dem Heli in den Boden der Map hineinzufliegen und sich anschließend frei unter Verdansk zu bewegen. So konnte man sogar in die Gulags gelangen.

Neben der Deaktivierung der Helikopter bringt das Playlist-Update Blood Money Trios, die die Plunder Trios aus Warzone ersetzen. Hier bekommt ihr mehr Geld für Kills als im normalen Plunder-Modus.

In Modern Warfare gibt es ebenfalls Neuerungen:

Aus Shoot the Ship wird das noch schnellere und chaotischere Shipment 24/7 .

. Das Gun Game wird zum Gun Game Reloaded : Ihr müsst mit jeder Waffe einen Kill schaffen, um weiterzukommen.

: Ihr müsst mit jeder Waffe einen Kill schaffen, um weiterzukommen. Außerdem kommt mit Demolition ein taktischer Modus, in dem ihr versuchen sollt, das Gegner-Team zu überlisten.

