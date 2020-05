Was passiert nur gerade in Call of Duty: Warzone? Wenige Wochen vor dem Start von Season 4 bringt das neuste CoD-Update nicht nur neue Inhalte, sondern auch jede Menge neue Geheimnisse und Mysterien ins Spiel. Seitdem der Patch ausgespielt wurde, klingeln in der Spielwelt zum Beispiel überall Telefone, die eine russische Geheimbotschaft abspielen?!

Was hat es mit den Telefonen auf sich? Im CoD-Subreddit haben wir einen Video-Clip gefunden, in dem ein Spieler eines der vielen Telefone in der Battle-Royale-Map Verdansk aktiviert. Die Telefone standen schon vor dem aktuellen Update an vielen Orten rum, aber erst seit Kurzem klingeln sie auch von selbst.

Kaum drückt der Spieler in dem Video auf den entsprechenden Button, bekommen wir eine verwirrende Botschaft auf Russisch zu hören. Sehr und hört euch das Ganze am besten einfach mal selbst an:

Was bedeutet die russische Nachricht? Ein weiterer Reddit-User, der offenbar Russisch beherrscht, hat die Botschaft übersetzt. Demnach brüllt irgendjemand aus dem Telefon die folgenden Worte:

"An alle Einheiten! Die Basis wurde eingenommen, ändert die Verschlüsselung!...

Jetzt...

6...2...3...

Habt ihr gehört?"

Tja, was sich genau hinter diesen kryptischen Worten verbirgt, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Aber die Spieler spekulieren bereits: Möglicherweise muss man die Nummer 623 an einem der Zahlenschlösser vor den Bunkern in der Warzone-Map eingeben. Genauere Informationen zu den geheimen Telefon-Anrufen gibt es bislang aber noch nirgends zu finden.

10 0 Mehr zum Thema Die Bunker von CoD: Warzone lassen sich jetzt öffnen!

Geheime Infos in den Patch Notes

Und es gibt noch mehr Hinweise im neuen CoD-Update vom 18. Mai 2020. Ganz am Ende der offiziellen Patch Notes auf der Webseite von Infinity Ward stehen vier kurze, aber verheißungsvolle Sätze, die in keinerlei Zusammenhang mit den tatsächlichen Neuerungen und Bugfixes aus den Patch Notes zu stehen scheinen.

The very end of the patch notes has this ? https://t.co/DeBn8VYmeX pic.twitter.com/50tEcJNceM — Call of Duty News (@charlieINTEL) May 19, 2020

Dort ist also die Rede von irgendeinem "Protokoll Gelb", einem aktivierten System und irgendetwas kommt gerade rein. Die Lücken in der Nachricht lassen es aber noch nicht zu, genauere Infos daraus zu ziehen.

Es liegt aber nahe, dass die geöffneten Bunker, sowie die klingelnden Telefone mit den russischen Botschaften und die Nachricht am Ende der Patch Notes irgendwie miteinander zusammenhängen. Auch hierzu gibt es bereits Reddit-Posts, unter denen fleißig spekuliert wird. Aber eindeutige Schlussfolgerungen erlauben all diese neuen CoD-Geheimnisse noch nicht.

Season 4 könnte Antworten bringen: Möglicherweise bekommen wir zum Start der vierten Season von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone ja mehr Klarheit über die aktuellen Entwicklungen in Verdanks. Immerhin gab es schon Anfang Mai Leaks zu einer möglichen neuen Warzone-Map. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald wir mehr wissen.