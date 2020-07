Es ist mal wieder Dienstag und wie immer bedeutet das, dass das wöchentliche Playlist-Update für Call of Duty: Modern Warfare sowie für den Battle-Royale-Ableger Call of Duty: Warzone veröffentlicht wurde.

Activision präsentierte die Neuigkeiten für diese Woche im offiziellen Call-of-Duty-Blog, wir fassen für euch die wichtigsten Informationen in diesem Artikel zusammen. Hier zunächst der schnelle Überblick:

Party Mode Moshpit hinzugefügt

Warzone Rumble wieder aktiviert

8vs8 Cheshire Park + Shoot House 24/7 hinzugefügt

Neues Waffen-Bundle "Hydra Slayer" im Shop

Neues Skin-Bundle "Syd Rogue Operative" im Shop

Das passiert in Modern Warfare

Spieler des regulären Multiplayer-Modus dürfen sich dieses Mal über drei neue Playlists freuen: In der Party-Mode-Playlist stecken drei verschiedene Deathmatch-Varianten, die in der Vergangenheit bereits ihre eigene Playlist bekommen haben.

Inhalte der Party Mode Playlist

All for Nothing : Hier starten die Spieler lediglich mit (Wurf-)Messern und einer leeren Pistole bewaffnet in die Runde und müssen um jede einzelne Kugel kämpfen. Durch das Erledigen von Gegner könnt ihr Munition erbeuten, wer als erstes 20 Kills macht, gewinnt die Partie.

: Hier starten die Spieler lediglich mit (Wurf-)Messern und einer leeren Pistole bewaffnet in die Runde und müssen um jede einzelne Kugel kämpfen. Durch das Erledigen von Gegner könnt ihr Munition erbeuten, wer als erstes 20 Kills macht, gewinnt die Partie. Gun Game Reloaded : In diesem Modus bekommt man nach jedem Abschuss eine neue Waffe in die Hand gedrückt. Wer als erstes mit allen Waffen einen Treffer erzielen konnte, gewinnt. Der Unterschied zum normalen Gungame ist, dass man hier mit besonderen Blaupausen-Waffen in die Schlacht zieht.

: In diesem Modus bekommt man nach jedem Abschuss eine neue Waffe in die Hand gedrückt. Wer als erstes mit allen Waffen einen Treffer erzielen konnte, gewinnt. Der Unterschied zum normalen Gungame ist, dass man hier mit besonderen Blaupausen-Waffen in die Schlacht zieht. One in the Chamber: Im letzten Modus der Party-Playlist zählt jeder Treffer. Die Spieler starten mit zufälligen Waffen, die jeweils nur eine Kugel enthalten. Für einen Kill gibt's eine weitere Kugel, wer danebenschießt, muss in den Nahkampf gehen und seine Kontrahenten im Nahkampf bezwingen.

Dazu kommt eine neue 24/7 Playlist, in der ihr Rund um die Uhr die beliebte Karte Shoot House sowie die neue Map Cheshire Park in diversen 8-gegen-8-Modi spielen könnt - aufgrund der kleinen Spielfelder wieder einmal eine gute Möglichkeit, um schnell an viel (Waffen-)XP zu gelangen.

Rumble zurück in Warzone

Auch im Battle-Royale-Modus gibt's wieder reichlich Action - diese Woche in Form von riesigen 50-gegen-50-Deathmatches im Rumble-Modus. So richtig viel haben die Gefechte aber nicht mehr mit dem klassischen Spielmodus gemein, abgesehen davon, dass man nach jedem Tod mit einem Fallschirmsprung in die Schlacht startet.

An verschiedenen Orten auf der Karte Verdansk landet ihr mit eurem eigenen Loadout und müsst dann so viele Feinde wie Möglich über den Haufen schießen, bestenfalls, ohne selbst dabei zu oft ins Gras zu beißen. Die Rumble-Playlist wird das ganze Wochenende über verfügbar sein.