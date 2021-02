CoD Warzone geht beim 9-GB-Update leer aus, Doppel-XP zum Trost

Fans des Battle-Royale-Spiels Call of Duty: Warzone dürften sich am Abend des 3. Februar 2021 ein wenig gewundert haben. Ein 9 GB großes Update musste heruntergeladen werden, damit ein Spielen wieder möglich war. Versteckte sich hier bereits etwa die kürzlich geleakte Ural-Karte?

Ein schneller Blick in die Patch Notes verrät: Leider nein. Um genau zu sein, bekommen Warzone-Spieler mit dem Update überhaupt gar keine neuen Inhalte spendiert. Nicht einmal Bugfixes oder Anpassungen für Waffen sind darin enthalten.

Der Grund: Das Update ist lediglich für den aktuellen Call-of-Duty-Ableger Call of Duty Black Ops: Cold War gedacht. Hier wurde am 3. Februar 2021 der Patch 1.11 veröffentlicht, der unter anderem eine neue Multiplayer-Karte namens Express und eine Karte names Firebase Z für den Zombies-Modus bringt.

Was sonst noch alles im neuen Update zu finden ist, lest ihr in unserem Artikel:

Da der aktuelle Serienteil und der CoD: Warzone fest miteinander verbunden sind und sich viele Inhalte teilen, ist somit auch ein Download für Spieler nötig, die lediglich Zeit im Battle-Royale-Ableger verbringen.

Doppel-XP-Event als Trost

Auch wenn das letzte größere Inhaltsupdate für CoD Warzone schon ein ganzes Weilchen her ist und neuer Content von der Community gerade sehnlichst gewünscht wird, gehen Warzone-Spieler nicht komplett leer aus.

Am Freitag, dem 5. Februar 2021, gibt's für alle Call-of-Duty-Spieler ein Doppel-XP-Event, bei dem ihr zweifache XP und Waffen-XP verdienen könnt. Los geht es um 19 Uhr deutscher Zeit, das Event endet am Montag, dem 8. Februar 2021, ebenfalls um 19 Uhr.

Falls ihr noch nie Warzone gespielt habt, wäre dieses Wochenende also der perfekte Zeitpunkt für den Einstieg.

In unserem ausführlichen Anfänger-Guide bekommt ihr zudem alle wichtigen Tipps zu Waffen, Perks, Spiemodi und mehr.