Comic Con: Die 6 spannendsten Trailer & Ankündigungen von der Messe

Die San Diego Comic-Con 2022 hat wie jedes Jahr einige Trailer für uns bereitgehalten, die Nerd-Herzen höherschlagen lässt. Besonders Marvel-Fans kommen auf ihre Kosten, aber auch abseits dessen finden sich spannende Teaser-Trailer. Ihr kriegt hier einen Überblick über alle wichtigen Trailer des Events.

Highlights der SanDiego Comic Con 2022

Black Panther: Wakanda Forever

Marvel hat momentan so einige Projekte in Aussicht. Die nächsten Avengers-Filme wurden in der Übersicht von den Phasen 5 und 6 auch schon angekündigt. Neben den Trailern zu der She-Hulk-Serie und I am Groot ist der Teaser zu dem zweiten Black Panther besonders spannend. Nachdem Chadwick Boseman, der den namensgebenden Protagonisten verkörperte, 2020 verstorben ist, war unklar, wie die Filmreihe fortgesetzt werden soll.

Auch nach dem Trailer ist nicht ganz klar, wer die Rolle des Black Panthers übernehmen wird. T’Challas Schwester Shuri (Letitia Wright) wäre aber denkbar, da diese in den Comics bereits den Anzug eine Weile getragen hat. Der neue Trailer zeigt auf jeden Fall neue, wunderschöne Bilder des fiktiven Afrika-Staats Wakanda und macht definitiv Lust auf mehr. Wir können also auf den 9. November 2022 gespannt sein, dann startet Black Panther: Wakanda Forever in den deutschen Kinos.

John Wick 4

Keanu Reeves kehrt erneut in die Rolle des rachesüchtigen Hundeliebhabers zurück. Der neue Widersacher des Ex-Auftragsmörders wird von Donnie Yen verkörpert. Im Trailer sieht man die beiden mit Katana und Pistole bewaffnete gegeneinander kämpfen. Regisseur Cad Stahelski kehrt wie bei den vorherigen Fillmen auch für den vierten Teil in den Regiestuhl zurück.

Neben dem Kinofilm wird übrigens auch an einer Prequel-Serie namens »Continental« gearbeitet. Ab dem 23. März 2023 könnt ihr das Action-Spektakel in den deutschen Kinos sehen.

Shazam! Fury of the Gods

Der junge Billy Batson kehrt zurück und bekämpft im zweiten Film von Shazam! das Böse. Diesmal ist er aber von Anfang an mit seiner Superhelden-Familie am Start. Billy hat jedoch nicht nur mit Bösewichten zu kämpfen, sondern mit seiner Rolle als Superheld. Wer braucht schon ein Kind mit Superkräften, wenn es Flash, Aquaman und Batman gibt? Von Superman ganz zu schweigen.

Shazam! Fury of the Gods erscheint in den USA bereits am 21. Dezember 2022, in Deutschland muss man noch etwas geduldig warten: Der geplante Release ist erst am 2. Juni 2023. Sein Erzfeind in den Comics, Black Adam, hat übrigens auch einen neuen Trailer für seinen eigenen Film erhalten.

Dungeon & Dragons: Honor among Thieves

Pen & Paper-Fans aufgepasst! Mit D&D: Honor Among Thieves erscheint ein Film, der die Erlebnisse eines klassischen Rollenspiel-Abends dem Trailer zu urteilen klasse einfangen könnte. Wir verfolgen die Handlungen einer Diebesgruppe (unter anderem Chris Pine und Michelle Rodriguez), die glatt aus einer echten D&D-Runde bestehen könnte: Barbaren, Magier, Druiden, Idioten - da ist alles dabei. Auch Kreaturen wie ein Versetzerbiest oder ein säurespuckender Chromdrache sind schon im Trailer zu sehen. Und dass in jeder Runde D&D mindestens einmal in die Taverne gegangen wird, ist ja auch klar.

Der Cast lässt sich auch sehen. Unter anderem sind Chris Pine, Hugh Grant und Michelle Rodriguez mit von der Partie. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves soll am 26. März 2023 in die deutschen Kinos kommen.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Die neue Spin-Off-Serie zu Tolkiens Meisterwerk spaltet die Fans beträchtlich. Nachdem die ersten Bilder auf viel Negativwind trafen, gab der letzte Trailer vielen Herr-der-Ringe-Fans wieder Hoffnung. Auch unsere GameStar-Gemeinde war sich uneinig. Der neue Trailer zur umstrittenen Serie weckt mit Sauron und Galadriel die Nostalgie in vielen Herzen. Ab dem 2. September 2022 können wir uns erneut nach Mittelerde begeben.

House of the Dragon

Die ersten Spin-Off-Serie zu Game of Thrones steht in den Startlöchern. Bereits am 21. August 2022 erscheint das Prequel der gefeierten Fantasy-Saga. Im neuen Trailer zu House of the Dragon zeigt sich erneut der Fokus auf das Haus Targaryen, welches knapp 200 Jahre vor den Geschehnissen von Game of Thrones die Königsfamilie war.

Die Serie wird von der umstrittenen Thronfolge und den daraus folgenden Rivalitäten zwischen zweier Targaryen-Mitglieder handeln. Auch hier sind unsere Gemüter in der Redaktion gemischt:

Alle weiteren Trailer der SanDiego Comic Con 2022

Marvel

Marvel's I am Groot: Der junge Baum bekommt seine eigene Sendung! Dabei ist Groot noch kein Teenager, sondern wie in Guardians of the Galaxy 2 noch ein Baby-Groot. Den Trailer könnt ihr euch auch auf unserer Seite ansehen.

Der junge Baum bekommt seine eigene Sendung! Dabei ist Groot noch kein Teenager, sondern wie in Guardians of the Galaxy 2 noch ein Baby-Groot. Den Trailer könnt ihr euch auch auf unserer Seite ansehen. She-Hulk: Auch Bruce Banners Chousine hat kurz vor ihrem Start auf Disney Plus einen neuen Trailer spendiert bekommen, unter anderem mit Charlie Cox als Daredevil. Ihr könnt euch den Trailer hier anschauen.

Wenn ihr alle kommenden Kinofilme aus dem Marvel-Universum sehen wollt, schaut euch doch unsere Übersicht dazu an:

Seid ihr lieber Serien-Fans, könnt ihr euch natürlich auch einen Überblick zu allen Marvel-Serien bei uns verschaffen.

DC

Black Adam: Dwayne The Rock Johnson schlüpft in die Rolle des Antagonisten (oder im Film vermutlich eher Anti-Helden) Black Adam. Bei der Comic-Con gab es einen neuen Trailer zum Superhelden-Film zu sehen.

Dwayne The Rock Johnson schlüpft in die Rolle des Antagonisten (oder im Film vermutlich eher Anti-Helden) Black Adam. Bei der Comic-Con gab es einen neuen Trailer zum Superhelden-Film zu sehen. Batwheels ist an ein etwas jüngeres Publikum gerichtet. Die neue Serie hat nicht Batman im Fokus (wobei der natürlich auch vorkommt), sondern seine Vehikel rund um das Batmobil, das Batcycle und weitere fahrbare Untersetzer.

ist an ein etwas jüngeres Publikum gerichtet. Die neue Serie hat nicht Batman im Fokus (wobei der natürlich auch vorkommt), sondern seine Vehikel rund um das Batmobil, das Batcycle und weitere fahrbare Untersetzer. The Sandman gehört zu den beliebtesten Comicreihen überhaupt. Zeit wird es, dass die Geschichte rund um Dream als Serie umgesetzt wird! Der neue Trailer macht auf jeden Fall Spaß.

Trailer zu neuen Staffeln

Alle weiteren Trailer

