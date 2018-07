Unmittelbar nach der berechtigten Hoffnung auf ein neues Desperados gibt es einen weiteren Grund zur Freude: Publisher Kalypso kauft die Markenrechte an der kompletten Commandos-Serie - und teasert eine Zukunft der Serie an. In einem offiziellen Tweet von Kalypso heißt es:

#Commandos kehrt zurück! Die Spatzen pfeifen es ja bereits von den Dächern - wir sind super stolz, sowohl die bisher veröffentlichten Teile der Serie, als zukünftige neue Projekte (jajajaja) in unser Portfolio aufnehmen zu dürfen! pic.twitter.com/dErK9AGO6f — Kalypso Media Group (@kalypsomedia) July 12, 2018

Das fast schon poetische »jajajaja« verweist klar darauf, dass Kalypso mit der Marke durchaus etwas vorhat. In unmittelbarer Zukunft rechnen wir aber vor allem damit, dass die alten Teile von Commandos mit einigen Anpassungen endlich auf GOG und Steam landen. Mit im Deal-Paket sind übrigens auch Praetorians und Imperial Glory. In der offiziellen Pressemitteilung spricht man sehr direkt über Remaster- und Fortsetzungspläne. So Kalypso-Gründer Simon Hellwig:

"Wir haben großen Respekt vor dem, was die Pyro Studios in den letzten 20 Jahren kreativ und spielerisch erschaffen haben. Daher sehen wir es als unsere Verpflichtung, die bei den Spielern bekannten Marken weiterzuführen und zu entwickeln. Dazu gehört für uns natürlich die Entwicklung komplett neuer Produkte für alle Plattformen aber auch die umfangreiche Anpassung der vorhandenen Titel an zeitgenössische Technologien und Plattformen. In Kürze werden wir Gespräche mit interessierten Studios starten."

Wer Commandos nicht kennt: Darin sabotiert man mit einer kleinen Gruppe von Soldaten hinter den feindlichen Linien des Zweiten Weltkriegs klammheimlich deutsche Stellungen. Commandos hat mit seiner Vogelperspektive ein eigenes Subgenre des Stealth Games begründet, das zuletzt durch das hervorragende Shadow Tactics wiederbelebt wurde. Auch Desperados steht klar in der Tradition des Klassikers.

