Company of Heroes 3: Beim Strategiespiel sind sich fast alle Metacritic-Tests einig

Führt Company of Heroes 3 die Strategiereihe nach langer Pause zurück zu altem Glanz? Ein Blick zu Metacritic zeigt: In den ersten Presse-Reviews kann es fast immer überzeugen. Wir fassen euch die Wertungen zusammen und verraten euch den aktuellen Metascore.

Company of Heroes hat auch uns im Test begeistert - und eine entsprechend hohe Wertung einkassiert. Entwickler Relic ist da wirklich ein Glanzstück gelungen, unser Strategie-Experte Martin Deppe erklärt euch wie:

Company of Heroes 3: Internationale Wertungen im Überblick

Aktuell steht das PC-Spiel bei Metacritic bei einer 83. Von 35 Tests fallen 32 positiv und nur 3 gemischt aus. Also ein ziemlich hoher Metascore, der nur durch eine Handvoll kritischer Wertungen runtergezogen wird. Mehr dazu lest ihr in der Tabelle und den Pressestimmen unten:

Webseite Wertung GameStar 90 NME 100 Eurogamer Deutschland 90 GamesBeat 90 The Games Machine 86 PCGamer 82 Gamereactor UK 80 4Players 78 PCGamesN 70 PC Invasion 60

15:41 Company of Heroes 3 - Test-Video zur Echtzeit-Strategie in Afrika und Italien

Das sagen die Tests zu Company of Heroes 3

Eurogamer erklärt Company of Heroes 3 zur Rückkehr des RTS-Königs, das in beiden Kampagnen durchwegs spannend und unterhaltsam bleibt. Im Test vergibt Benjamin Jakobs eine 9 von 10 und schreibt dazu:

So sehr ich Spiele wie Command & Conquer und Age of Empires auch liebe, Company of Heroes (und das gilt auch für Teil drei) ist noch einmal eine andere Hausnummer. Die begrenzt verfügbaren Einheiten und die spannenden Gefechte fesseln mich einmal mehr an den Bildschirm. Ich weiß nie, was mich hinter der nächsten Ecke erwartet (...).

Fraser Brown von PC Gamer zückt im Test eine 82 und lobt die meisten Neuerungen, an die sich Relic gewagt hat. Allerdings findet er manche Design-Entscheidungen fragwürdig, etwa beim Kampagnenfortschritt, genauer dem XP-System und den Upgrades für eure Kompanien. Dafür gefallen ihm alle verfügbaren Einheiten:

Jede Kompanie hat ihren eigenen fantastischen Reiz, von der panzerfokussierten US Armored Company bis zur verstohlenen US Airborne Company. Und während sie alle ihre eigenen, einzigartigen Tricks haben, sind sie alle auch unglaublich vielseitig, mehr als geeignet für jede Herausforderung, nur auf unterschiedliche Arten.

4Players legt sich auf eine 78 (»Gut«) fest. Tester Eike Cramer lobt die gelungenen RTS-Elemente, hätte sich aber mehr echte Neuerungen gewünscht. Außerdem fühlt sich die Story-Kampagne für ihn eher an wie ein ausgedehntes Tutorial. Sein Fazit im Test:

(...) selbst der visuelle Sprung hält sich in Grenzen. Ja, alles sieht besser aus, die Effekte knallen mehr, die Physik ist deutlich überzeugender und die Einheiten sind detaillierter, aber das ist ja mit dem zeitlichen Abstand auch irgendwie zu erwarten. Und ja, Company of Heroes 3 spielt sich wirklich richtig gut. Ich hätte mir von Relic nur deutlich mehr Mut zum Wandel gewünscht.

0:52 Company of Heroes 3: Unser mächtiger Panzer verteidigt eine Engstelle

Die kritischste Wertung, die Metacritic auflistet, stammt von PC Invasion. Martynas Klimas findet keinen Gefallen an der Afrika-Kampagne, weil ihm die einzelnen Missionen nicht kreativ genug ausfallen. Auch der Italien-Feldzug kann ihn nicht so recht überzeugen. Am Ende gibt’s im Test eine 6 von 10 und dieses Fazit:

Company of Heroes behält das Gameplay der Vorgänger bei und enttäuscht mit bizarren Kampagnen-Entscheidungen und fehlendem Feinschliff.

Company of Heroes 3 - Screenshots ansehen

Was ist mit User-Wertungen?

Company of Heroes 3 erscheint am 23. Februar 2023. Metacritic erlaubt erst kurz nach Release Wertungen von Usern. Auch bei Steam können Nutzer-Reviews erst nach Verkaufsstart abgegeben werden. Falls sich dort etwas Spannendes abzeichnet, geben wir euch natürlich Bescheid!