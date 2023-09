Company of Heroes 3: Das umstrittene Strategiespiel wird schon bald noch größer

Company of Heroes marschiert mit schnellen Schritten Richtung Zukunft.

Auch wenn Company of Heroes 3 bei uns mit einer absoluten Top-Wertung punkten konnte, ist es bei den Spielerinnen und Spielern auf Steam eher gemischt aufgenommen worden.

Nun arbeitet das Entwicklerteam daran, ihre Fans doch noch zufrieden zu stellen. Wie die neue Roadmap für Herbst und Winter nun verrät, sind sie auf einem guten Weg. Was sie für euch bereithält, erfahrt ihr in dieser Übersicht.

Das erwartet euch in den kommenden Monaten

Das Entwicklerstudio hinter Company of Heroes 3 hat ein neues Video veröffentlicht, das einen Überblick über die kommenden Monate verschafft. Insgesamt könnt ihr euch über mindestens vier große Updates und Erweiterungen freuen.

Die Roadmap für den kommenden Herbst und Winter sieht vielversprechend aus.

Hier findet ihr eine Übersicht über die wichtigsten neuen Inhalte:

Oktober 2023

Eine neue 4v4 Map.

Eine 1v1 Map wird verbessert. Welche ist allerdings noch nicht bekannt.

Ein Newsfeed wird hinzugefügt.

Mehrere Gameplay-Verbesserungen, die das gesamte Spielgefühl verändern und verbessern sollen.

Ende Oktober 2023

Tuning-Update.

Dezember 2023

Eine große Erweiterung, über die allerdings noch nichts bekannt ist.

Eine neue 1v1 Map.

Ein neues Replay-System.

Der Einstieg in das Spiel soll verbessert werden, inklusive einer neuen Map.

Mehrere neue Gameplay-Verbesserungen.

Februar 2024

Balancing-Update.

Tuning-Update.

Da über die große Erweiterung noch nichts Näheres bekannt ist, wird es in naher Zukunft mit Sicherheit weitere Informationen geben. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit weiteren interessanten Beiträgen vertreiben:

Was haltet ihr von der den kommenden Inhalten und Verbesserungen der Roadmap? Was würdet ihr euch für die Zukunft des Strategiespiels wünschen? Was gefällt euch an Company of Heroes 3 und was würdet ihr verbessern? Wart ihr zum Release auch enttäuscht? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!