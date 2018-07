Conan Exiles - 1,5 Millionen Mal verkauft, Haustiere kommen

Funcoms Surival-Action-Adventure Conan Exiles übertrifft Entwickler Funcoms bisherigen Verkaufsrekord von 1,4 Millionen Spielen, den es mit Age of Conan: Hyborian Adventures aufgestellt hatte. Conan Exiles hat sich inzwischen 1,5 Milionen Mal verkauft.

Für das Übertreffen der eigenen Bestmarke, benötigte das Studio gerade einmal die Hälfte der Zeit. Der aktuelle Barbaren-Spaß ging 2017 in den Early Access. Danach folgte im Mai 2018 der volle Release. Hyborian Adventures erschien hingegen 2008 und wechselte drei Jahre später zum Free2Play-Modell.

Zahme Begleiter

Damit die Verkäufe weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben, schiebt Funcom beständig Inhalte nach. Im August erscheint mit Jewel of the West die zweite Erweiterung zum Spiel. Sie wird im Fantasieland Aquilonia spielen, das in der Welt von Conan das Zentrum der zivilisierten Welt darstellt.

Der neue Content umfasst unter anderem Gebäude, Waffen, Rüstungen, Möbel und Kleidung im römisichen Stil. Der DLC wird voraussichtlich um die 10 Euro kosten

Tierfreunde freuen sich außerdem über ein zusätzliches kostenloses Update, das in diesem Quartal (also bis September 2018) erscheinen soll und die Möglichkeit eröffnet, die Fauna des Spiels zu bändigen.

Damit werden Wildtiere wie Kamele, Panther und sogar Spinnen domestizierbar. Die gezähmten Tiere können sogar dazu eingesetzt werden, die eigene Basis zu beschützen, wie Creative Director Joel Bylos erklärt. Das Update wird gratis auf allen Plattformen erscheinen.

In unserem aktuellen Test zu Conan Exiles erzielte das Survival-Spiel eine Wertung von 82 - trotzdem gibt es immer noch einige Bugs und Baustellen. Ein Mega-Patch, der über 500 Fehler beseitigen sollte, wurde allerdings gerade verschoben. Er soll nun voraussichtlich im August erscheinen.

