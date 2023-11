Auf Steam schon ein Hit: Koop-Kracher von 2022 kommt bald auf PlayStation, Xbox und Switch

Wird Core Keeper auch auf Konsolen ein Hit? Das wird sich 2024 herausstellen.

Auf dem PC ist Core Keeper bereits seit März 2022 erhältlich - aber nur im Early Access. Ebenjenen verlässt das Survival-Abenteuer aber im Sommer 2024. Zeitgleich zur finalen 1.0-Fassung für den Rechner erscheinen dann auch die Konsolenfassungen für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.

Diese Ankündigung erfolgte auf dem kürzlich stattgefundenen Nintendo Indie Showcase. Einen Trailer zur Switch-Fassung gibt's ebenfalls:

0:46 Core Keeper - Nintendo-Switch-Trailer zum Konsolenrelease des Survival-Hits

Auf Steam extrem beliebt - aber warum genau?

Core Keeper wurde im Laufe der letzten Monate immer weiter ausgebaut, mit neuen Features versehen und hat damit das in die Tat umgesetzt, was wir in unserem damaligen Early-Access-Test gefordert haben. Diese Mühen haben sich offensichtlich bezahlt gemacht, denn auf Steam kann Core Keeper eine Popularität aufweisen, auf die viele andere Indie-Spiele neidisch wären.

Stolze 22.000 positive Bewertungen, das entspricht beeindruckenden 91 Prozent der knapp 28.000 gesamten User-Reviews. Besonders häufig wird der Bau der eigenen Basis gelobt. Aber auch das gemeinsame Erkunden der prozedural generierten Höhlen im Koop soll dank hilfreicher Items motivierend sein.

Mit den gesammelten Items könnt ihr nämlich stärkere Ausrüstung craften, um noch tiefer ins Unbekannte vorzustoßen. Das restliche Survival-Einmaleins ist auch an Bord: Ihr müsst essen und trinken, um nicht vorzeitig den Löffel abzugeben. Und natürlich gibt es auch Feinde in den Tiefen, gegen die ihr euch zur Wehr setzen müsst.

Was wird bemängelt? Vor allem für Solo-Spieler soll der Grind offenbar vor allem im späteren Spielverlauf die reinste Qual werden. Außerdem verliere die Handlung nach einem netten Einstieg schnell an Fahrt und dümpele dann eher nur so vor sich hin.

Wenn ihr Konsolero seid und euch ein eigenes Bild von Core Keeper machen möchtet, könnt ihr das ja 2024 machen. Bis dahin solltet ihr in unseren oben verlinkten Survival-Tipps schmökern und natürlich auch nicht vergessen, uns eure Meinung zu Core Keeper in den Kommentaren dazulassen. Habt ihr bereits im Early Access auf dem PC gespielt? Wenn ja, schreibt uns, was das Spiel gut oder schlecht macht.