Umstrittenes Survivalspiel The Day Before sorgt mit Taxi-Werbung für noch mehr Stirnrunzeln

The Day Before ist gleichzeitig eine der meisterwarteten, und eine der meistkritisierten bevorstehenden Releases. Ursprünglich sollte das Open-World-Survivalspiel schon im Jahr 2021 erscheinen, wurde dann aber mehrmals verschoben und kommt nun wahrscheinlich diesen Dezember.

Fragwürdige Arbeitsbedingungen, ein Streit mit einer Kalender-App und Versprechen, die einfach zu gut klingen, sorgen allerdings bis heute dafür, dass viele Spielerinnen und Spieler den Entwicklern nur bedingt vertrauen. Eine Partnerschaft mit einer Taxi-App sorgt nun für noch mehr hochgezogene Augenbrauen.

Kooperation sorgt für Konfusion

Auf Twitter (inzwischen X genannt) und dem eigenen Discord-Server kündigten die Entwickler von The Day Before kürzlich eine Kooperation mit dem Taxi-Unternehmen Indrive an:

Wie in dem kurzen Video gezeigt, können wir in der Welt von The Day Before Autos entdecken, auf denen das Logo von Indrive prangt. Auf dem Discordserver versprechen die Entwickler aber, dass aus der Kooperation noch mehr herausspringt als prominent platzierte Werbung für das Taxi-Unternehmen. So heißt es dort:

Diese Kooperation wird etwas Einzigartiges und Aufregendes für unsere Nutzer bringen.

Wie genau sich die Zusammenarbeit mit Indrive auf die Spielerinnen und Spieler auswirken soll, wird nicht genauer ausgeführt. In den Kommentaren zum Tweet und im Subreddit von The Day Before reagieren Fans auch eher verwirrt, und fragen sich, wie das Taxi-Unternehmen und das Spiel zusammenhängen.

Viele von ihnen nehmen an, dass es am Ende nur um bezahlte Werbung gehe, was bei einer solchen Kooperation ja nicht überraschend wäre. Der Nutzer cadfoot weist außerdem darauf hin, dass sowohl Fntastic als auch Indrive in der Stadt Yakutsk gegründet wurden und es deshalb auch persönliche Verbindungen geben könnte.

Was auch immer das einzigartige und spannende an der Kooperation sein soll, erfahren wir wahrscheinlich am 7. Dezember, wenn The Day Before voraussichtlich in den Early Access startet. Bis dahin bleibt das Survivalspiel wohl ein Rätsel.

Wie steht ihr zu The Day Before? Glaubt ihr, dass die Entwickler den angepeilten Releasetermin einhalten, und im Dezember tatsächlich ein hochwertiges Survivalspiel abliefern? Oder seid ihr davon überzeugt, dass es sich um eine große Enttäuschung handeln wird? Und was haltet ihr von der Taxi-Werbung? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!