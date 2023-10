Counter-Strike 2 bannt AMD-User: Vermeidet diese Einstellung im Grafiktreiber!

Für AMD-User ist beim Spielen von Counter-Strike 2 momentan Vorsicht geboten.

Ihr spielt gerade fleißig Counter-Strike 2 und das mit einer AMD-Grafikkarte? Dann ist Vorsicht geboten! Valve selbst warnt aktuell davor, dass eine ganz bestimmte Treiber-Einstellung fälschlicherweise zu Banns führen kann. AMD hat bereits reagiert, trotzdem empfiehlt es sich, vorerst die eigenen Optionen zu stecken.

Warum Anti-Lag gerade zu einem Bann führen kann

Was ist passiert? Eigentlich zielt AMD Anti-Lag (genau wie Nvidias Reflex) darauf ab, die Lazenz in Spielen zu reduzieren. Damit ist die Zeit gemeint, die es braucht, damit ein Mausklick im Spiel selbst greift. Die Latenz wird dabei von verschiedenen Faktoren beeinflusst - wie zum Beispiel der eigenen Hardware und auch dem Monitor.

Anti-Lag+ geht dabei noch einen Schritt weiter, als die reguläre Anti-Lag-Einstellung. Denn dabei greift die Grafikkarte nicht nur auf die CPU-Frequenz und GPU-Geschwindigkeit zu, sondern sogar den Spielcode selbst. Genau das führt gerade bei Counter-Strike zu Problemen: Denn wer am Spielcode herumdoktert (zum Beispiel via Cheatprogramm) wird automatisch gebannt.

Und genau davor warnt Valve jetzt: Wer Anti-Lag+ mit einer neuen AMD-Grafikkarte verwendet, läuft Gefahr, aufgrund dessen gebannt zu werden. Dabei handelt es sich dann sogar um einen harten VAC-Bann. Spiele (vor allem mit Multiplayer-Fokus), die davon Verwendung machen, dürft ihr dann allesamt nicht mehr spielen.

Auf was AMD-User jetzt achten sollten

Was muss ich jetzt beachten? Die Lösung ist simpel: Ruft eure Grafikkarteneinstellungen auf und deaktiviert manuell die Funktion Anti-Lag+.

Haben Besitzer einer Nvidia-Grafikkarte dasselbe Problem? Nein, aktuell werden nur Nutzer einer AMD-Grafikkarte davon geplagt. Wer auf Nvidia und dabei die Reflex-Funktion verwendet, sollte unbesorgt weiterspielen können.

Wie geht es jetzt weiter? Valve selbst hat vor dem Problem auf X (ehemals Twitter) gewarnt, ist sich also dem Problem bewusst. AMD wiederum hat die Adrenalin-Treiberversion 23.10.1 offline genommen. Valve und AMD befinden sich außerdem in engem Austausch, um die Sache in den Griff zu kriegen.

Was kann ich tun, wenn ich bereits gebannt wurde? Solltet ihr bereits unrechtmäßig von einem VAC-Bann erwischt worden sein, besteht definitiv Hoffnung. Valve plant, diese Sperrungen rückgängig zu machen, sobald das Problem mit Anti-Lag+ behoben ist. Das sind definitiv erfreuliche Nachrichten, zieht Valve VAC-Banns in der Regel nicht zurück.

Nutzt ihr AMD und auch die Funktion Anti-Lag+? Seid ihr vielleicht sogar schon von einem VAC-Bann betroffen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Teilt uns außerdem gerne mit, wie zufrieden ihr mit dem momentanen Zustand des Valve-Shooters seid: Was findet ihr super und womit habt ihr Probleme? Was für Verbesserungen und neue Features würdet ihr euch für zukünftige Updates wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!