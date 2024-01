Die Ära von CSGO ist vorbei: Valve stellt Support für den Shooter-Meilenstein nach 10 Jahren ein

Für CSGO beginnt der Anfang vom Ende: Valve liefert keine Updates mehr nach. Patches bekommt nur noch CS2.

Zum Jahreswechsel hat Valve den Support für Counter-Strike: Global Offensive, oder kurz CSGO, eingestellt. Damit endet eine zehn Jahre lange Ära im Shooter-Genre: CSGO gilt als einer der beliebtesten Shooter der Videospielgeschichte, war jahrelang die unangefochtene Nummer 1 in den Steam-Charts und brachte die E-Sport-Szene nach vorn.

Ab sofort wird CSGO nicht mehr offiziell unterstützt, Updates kommen nicht mehr nach.

Ist CSGO jetzt also unspielbar? Nein, die Server von CSGO bleiben online – ihr könnt es also über den jeweiligen Beta-Branch in der Steam-Bibliothek starten und spielen. CSGO wird jedoch für immer in seinem aktuellen Zustand bleiben und nicht mehr gepflegt.

Welche CSGO-Funktionen gehen verloren? Offizielles Matchmaking wird nicht mehr unterstützt. Laut Valve können außerdem mit der Zeit bestimmte Funktionen wie z.B. der Zugang zum Inventar eingeschränkt werden oder sogar ganz verloren gehen.

Wie geht es mit Counter-Strike weiter? Der Fokus von Valve liegt nunmehr voll auf der Weiterentwicklung von Counter-Strike 2, das im September 2023 an den Start ging. Seitdem arbeiten die Macher unermüdlich an neuen Updates, um die zahlreichen Probleme von CS2 zu beheben.

Bleibt nur noch der Wechsel zu CS2?

Da die Entwickler künftig die zugrundeliegenden Strukturen von CS2 wie beispielsweise der Counter-Strike Coordinator weiter updaten werden, dürften nach und nach viele grundlegende Funktionen von CSGO ihren Dienst versagen, da das Spiel keine entsprechenden Patches mehr erhält.

Es bleibt also abzuwarten, wie lange der Pfad zurück zum alten Counter-Strike mit einem guten Spielerlebnis tatsächlich noch offen bleibt. Fans und Experten gehen davon aus, dass mittelfristig nur ein Umzug zu Counter-Strike 2 bleiben wird, wenn man ein rundes Spielerlebnis genießen möchte.

Aber warum braucht es denn überhaupt ein CS2? Darüber sprechen Experten bei GameStar Talk:

1:29:39 Wer braucht denn noch Counter-Strike 2?

CSGO - ein globales Phänomen

Mit CSGO verabschiedet sich die Shooter-Community also nun langsam aber sicher von einem oft kopierten, aber nie ganz erreichten Meilenstein, der weltweit Bekanntheit erlangte.

Der Shooter sicherte sich auch in unserer Liste der 300 besten PC-Spiele aller Zeiten einen respektablen Platz! Mit einem Höchststand von 1,1 Millionen gleichzeitig aktiven Usern hält CSGO bis heute einen absoluten Steam-Rekordwert und bekam zahlreiche Auszeichnungen wie eSports Game of the Year 2015.

Doch neben Ruhm erntete CSGO auch immer wieder Kritik: Wettskandale, umstrittene Glücksspielmechaniken und sogar Geldwäsche mit Item-Handel sorgten immer wieder für Schlagzeilen.