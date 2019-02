Noch eine Woche, dann startet das erste Meisterschaftsturnier in Counter-Strike: Global Offensive des Jahres mit den Intel Extreme Masters Katowice 2019. Kurz vor dem Startschuss am 13. Februar hat Valve die bekannten Meisterschafts-Features wie Tippspiel und Sticker aktiviert, erstmals wird aber auch ein so genannter Viewer Pass angeboten. Die Details gibt es auf Valves offiziellen Webseite zum IEM Katowice 2019.

Mit dem Pass wird die übliche Turniermünze freigeschaltet, die sich im Laufe der dreiwöchigen Meisterschaft verbessern und im Profil ausstellen lässt. Außerdem beinhaltet der Pass ein passendes Oberflächenflair für Steam.tv, Team-Graffiti, Zugriff auf das Tippspiel und nur mit dem Pass gibt es Souvenir-Kisten, die Meisterschafts-Skins beinhalten. Wie bei allen Mikrotransaktionen rund um CS:GO-Meisterschaften gehen 50 Prozent der Einnahmen durch den Pass an die teilnehmenden Teams und erhöhen damit indirekt das Preisgeld.

Garantierte Souvenirs mit Viewer Pass

Der Viewer Pass ist wohl die Antwort auf Free2Play-Umstellung von CS:GO vor wenigen Monaten: Damit User nicht in Massen kostenlose Accounts erstellen und durch erhaltene Souvenir-Skins den Community-Markt fluten, muss das Recht auf Souvenirs nun erkauft werden. Dafür ist das Tippspiel im Preis inbegriffen, für das vorher Sticker der gewählten Teams gekauft werden mussten.

Und: Neben zufälligen Souvenirs dürfen User jetzt jedes Mal ein Souvenir gezielt von einem bestimmten Match anfordern, wenn sie ihre Turniermünze aufwerten. Das bedeutet bei den Aufwertungen auf Silber, Gold und Diamant bis zu 3 garantierte Souvenirs - so viele Boxen gab es pro Turnier bisher nur mit extrem viel Glück. Fürs Geld gibt es also durchaus einen gewissen Gegenwert.

Kostenfaktor für Mikrotransaktionen

Was kostet der Spaß nun? Hier die Preise:

Viewer Pass: 8,75 Euro

8,75 Euro Zufälliger Autogramm-Sticker der Spieler: 90 Cent

90 Cent Team-Sticker: 90 Cent

90 Cent Zufälliger Team-Sticker (holografisch oder foliert): 4,40 Euro

Hier nochmal der Hinweis, dass in diesem Jahr erstmals keine Sticker für das Tippspiel gebraucht werden, der Viewer Pass allein reicht für den Zugriff auf das Feature aus. Außerdem lassen sich alle Inhalte wie üblich über den Steam-Markt mit der Community handeln, falls ihr wertvolle Sticker verkaufen wollt, oder gezielt bestimmte Sticker sucht.

Insgesamt 24 Teams kämpfen im Rahmen des Meisterschaftsturniers im polnischen Katowice, das am 13. Februar zunächst mit der Challenger-Phase beginnt. 16 Teams spielen zunächst in dieser Gruppenphase um 8 Plätze, die dann am 20. Februar in der Legends-Phase gegen die 8 besten Teams der letzten Meisterschaft antreten. Von diesen 16 Teams können abermals nur 8 Teams in die Champion-Phase weiterkommen, die am 28. Februar beginnt. Das große Finale wird am 03. März ausgetragen. Aktueller Titelträger ist das dänische Team Astralis.

