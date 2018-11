Cowboy Bebop - Netflix kündigt Real-Serie nach dem Anime-Klassiker an

Die klassische Anime-Serie Cowboy Bebop aus den 1990er Jahren wird als Action-Serie neu aufgelegt. Verantwortlich dafür zeigt sich der Streaming-Dienst Netflix, der sich inzwischen die Rechte sichern konnte. Die ersten Pläne für eine Real-Serie wurden bereits im letzten Jahr bekannt gegeben.

Für die Umsetzung der US-Serie zeigen sich die Produzenten Andre Nemec, Josh Appelbaum, Jeff Pinkner und Scott Rosenberg verantwortlich. Das Drehbuch für die erste von zunächst 10 geplanten Episoden wird Christopher Yost schreiben, der schon die Vorlagen für die Marvel Comic-Verfilmungen Thor 2 und Thor 3 verfasst hat.

Die Produktion übernimmt Tomorrow Studios in Zusammenarbeit mit dem Animations-Studio Sunrise der Original-Serie. Regisseur und Macher der Anime-Serie, Shinichiro Watanabe, gehört als Berater für die US-Serie zum Team.

Guess it’s time to announce that Cowboy Bebop, the live-action series, is heading to @Netflix. pic.twitter.com/bKe0d8EKoH