Crusader Kings 3 erfreut sich knapp auch zwei Jahre nach Release dank zahlreicher Updates großer Beliebtheit. Das soll sich auch nicht so schnell ändern, wie Entwickler Paradox in einem Blog-Beitrag bekannt gibt. Wir fassen alle Infos zum nächsten geplanten Addon zusammen.

Auch der baldige Release von Victoria 3 soll die Ambitionen nicht stören. Das konnten wir übrigens schon anspielen und waren begeistert! Unsere Preview lest ihr hier:

Die wichtigsten Infos aus dem Blog-Beitrag fassen wir hier für euch zusammen.

Worum geht’s im neuen Addon?

Wie Game Director Alexander Oltnir im offiziellen Blog von Paradox verrät, soll die nächste Erweiterung ein Thema haben, das noch in keinem DLC jeglicher Crusader-Kings-Titel vorgekommen ist. Um was es sich dabei genau halten wird, ist aber noch unklar.

Die Erweiterung soll außerdem den Rollenspiel-Faktor von CK3 weiter verstärken und Ähnlichkeiten mit dem Addon Royal Court haben. Ein genaues Release-Datum ist ebenfalls noch nicht bekannt, es wird aber ziemlich sicher Anfang 2023 so weit sein – insgesamt sollen nämlich vier große Updates im nächsten Jahr erscheinen.

Wir sprachen bereits mit den Entwicklern über die Zukunft des Spiels – und Paradox hat noch viel vor:

Was steht dieses Jahr noch an?

Aber auch in diesem Jahr soll es Neues für CK3 geben. Ein kostenloses Update steht an. Und wieder gilt: Wann der Patch erscheint und was drinsteckt, ist noch nicht bekannt. Mehr Infos lassen aber sicherlich nicht mehr lange auf sich warten, immerhin soll das Update noch in den nächsten zwei Monaten erscheinen.

Was können wir noch erwarten?

Das waren noch lange nicht alle Informationen aus dem Blog-Beitrag. Oltnir kündigt an, weitere Experimente wie das Addon Friends&Foes zu wagen. Beispielsweise soll die Weltkarte erweitert werden und nach den vielen auf Rollenspiel fokussierten DLCs auch wieder mehr systemische Erweiterungen auf dem Plan stehen. Alle Ideen für die nächsten Jahre könnt ihr im Blog-Post nachlesen.

Ob die vielen Updates meinen Spielfluss dann doch wieder stören, bleibt abzuwarten:

Seid euch aber nicht zu sicher, dass wirklich alle Pläne darin auch so umgesetzt werden. Oltnir selbst schreibt, dass sich einige Ideen im Laufe der Zeit verändern oder verworfen werden können – die langfristigen Pläne sind also sicher nicht in Stein gemeißelt.

Freut ihr euch schon auf die nächsten Erweiterungen zu Crusader Kings 3 oder werdet ihr das Spiel erst mal links liegen lassen, sobald Victoria 3 erscheint? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!