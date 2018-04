Crysis - HD-Texturen aus Crysis 3 für das Grafik-Monster von 2007

Als im November 2007 das erste Crysis auf den Markt kam, schmolzen Spieler weltweit beim Anblick der Grafik genauso dahin, wie ihre Grafikkarten. Bis heute gilt der Shooter als ein Meilenstein in Sachen Optik und als Performance-Vernichter.

Ein Modder namens condros wollte es aber nicht dabei belassen und verpasst dem Grafik-Wunder von damals eine Frischzellenkur mit seinen "10th Anniversary Edition Textures". Sein Paket enthält mehr als 2GB HD-Texturen aus dem Multiplayer-DLC Crysis 3: The Lost Island und der CryEngine 3.5.8 (das SDK wurde 2014 kostenlos veröffentlicht).

Die Mod ist laut condros kompatibel mit dem original Crysis, Crysis Warhead und Crysis Wars. Die Systemanforderungen sollen dabei nicht drastisch steigen, für hohe Auflösung und Ultra-Details werden ein i7-Prozessor, eine GTX 780 3GB und 8GB RAM empfohlen.

Die Texturen wurden bewusst so ausgewählt, dass sie den Look des Originals von 2007 nicht zu stark verändern aber zugleich aufwerten. Die Crysis HD Textures 2018 gibt's auf ModDB zum kostenlosen Download.

Schicker HD-Look

Und so sieht Crysis mit den HD-Texturen aus:

Etwas mehr als 2GB sind heutzutage ja nichts mehr. In einem anderen Artikel-Special gehen wir deshalb der Frage nach, warum Spiele immer mehr Platz auf der Festplatte einnehmen.

Wie sich außerdem der Look von Spielen mit der Zeit verändert hat, lest ihr in unserem Beitrag 3D-Grafik im Wandel der Zeit.

Crysis 3 - Screenshots aus dem DLC »The Lost Island« ansehen