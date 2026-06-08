Fallout 3 Remastered in Unreal Engine 5: Entwickler zeigt Bethesda, wie es geht

Ein Modder macht, woran Bethesda gerüchteweise im stillen Kämmerlein arbeitet: Er hat Fallout 3 in der Unreal Engine 5 remastert.

Viele PC-Spieler warten seit Jahren geduldig auf eine offizielle Neuauflage von Bethesdas Rollenspiel-Klassikers aus dem Jahr 2008. Die Hoffnungen innerhalb der Community waren groß, doch auch auf dem jüngsten Xbox Showcase wurde zur Enttäuschung vieler kein offizielles Remaster von Fallout 3 angekündigt.

Während Microsoft und Bethesda die vielen Gerüchte zum Remaster weiterhin nicht kommentieren, übernimmt die passionierte Modding-Szene das Ruder. Ein findiger Hobby-Entwickler demonstriert nun eindrucksvoll, wie eine moderne Rückkehr ins Ödland rund um Washington D.C. aussehen könnte.

Ein Framework für Bethesda-Klassiker

Der YouTuber und Entwickler Julian Uccetta hat kürzlich ein rund siebenminütiges Video veröffentlicht, das Fallout 3 in der Unreal Engine 5 zeigt. Das gezeigte Gameplay-Material besticht durch eine aufgewertete Benutzeroberfläche, saubere Texturen und eine verbesserte Physik:

7:44 7 Minuten Gameplay aus Fallout 3 Remastered: Ein Fan zeigt jetzt schon, was Bethesda wohl im Geheimen baut

Autoplay

Die technische Grundlage für dieses ehrgeizige Projekt bildet ein eigens kreiertes Werkzeug, an dem Uccetta derzeit intensiv arbeitet. Der Entwickler erklärt dazu in der Videobeschreibung:

»Dies ist ein sehr früher, sehr fehlerhafter Playtest eines vollständigen Ports und Remasters von Fallout 3 in der Unreal Engine 5.7. Dies wurde vollständig mit einem Plugin-System erstellt, an dem ich derzeit arbeite, genannt Gamebryo Unreal. Das wird es ermöglichen, jeden alten Gamebryo-Titel von Bethesda von Morrowind bis Fallout: New Vegas und schließlich Skyrim: LE und Fallout 4 einfach in die Unreal Engine zu portieren, indem man das Projekt öffnet und den Speicherort der Spieldaten auswählt. Dies ist ein Entwickler-Build mit viel Overhead, der tatsächlich mit 60 FPS läuft. Ich habe dies mit 30 FPS aufgenommen, da bereits viele Tools im Hintergrund liefen.«

Fallout 3 hat schon wieder sagenhafte 18 Jahre auf dem Buckeln. Dabei ist 2008 doch gar nicht so ... lange ... her. Oh.

Hobby-Entwickler Uccetta fügt eine generelle Kritik an der aktuellen Debatte um Performance in Spielen hinzu: »Es ist nicht die Schuld der Engine, wenn Spiele nicht gut laufen. Hört bitte auf, der Unreal Engine die Schuld zu geben, und macht stattdessen Entwickler verantwortlich, die ihre Spiele nicht richtig optimieren.«

Ihr könnt Fallout 3 Remastered bereits spielen Wer selbst einen Blick auf den frühen Stand dieses Unreal-Ports werfen möchte, hat dazu bereits die Möglichkeit. Erste spielbare Testversionen werden von Uccetta auf seiner Ko-Fi-Seite zur Verfügung gestellt - allerdings nur für Unterstützer, die die Arbeit des Modders mit einem einmaligen oder monatlichen Beitrag (ab fünf Euro) vergolden.

Das sagen die Spieler

In den YouTube-Kommentaren zeigt sich die Spielerschaft begeistert von dem Gezeigten. Zahlreiche Nutzer loben die technische Umsetzung von Fallout 3 Remastered und den Vorstoß, die in die Jahre gekommene Gamebryo-Engine hinter sich zu lassen.

Ein Kommentator schreibt euphorisch: »Das ist genau das Remaster, das ich will!« Ein anderer Nutzer war von der Qualität derart überzeugt, dass er zunächst einer Täuschung erlag: »Ich dachte ernsthaft, das wäre ein Leak des Remasters, lol.«

Auch der tiefgehende technische Aspekt wird von der informierten Community geschätzt: »Das ist unglaublich fantastisch. Ich bin froh zu sehen, dass Leute die datengesteuerte Gamebryo-Architektur knacken und schauen, wohin sie das führen kann.« Ein weiterer User screibt: »Wir können nur beten, dass das Remaster so gut aussieht!«

Ein Spieler bringt zudem den typischen Humor der Reihe treffend ein und erinnert die Situation zum Release des Originals: »Du solltest ein Dropdown-Fenster einbauen, das dich zwingt, dich bei Windows Live anzumelden ... für maximale Nostalgie.«