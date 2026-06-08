Subnautica 2: Update 1.1 macht das Survival-Spiel noch gruseliger und bringt einen Fan-Liebling zurück

So sieht der Prawn-Anzug im ersten Subnautica aus.

Nach dem fulminanten Early-Access-Start von Subnautica 2 legen die Entwickler von Unknown Worlds nun nach. Das erste große Content-Update 1.1 soll neben einer neuen Story-Region auch ein Vehikel zurückbringen, auf das viele von euch sicherlich schon gewartet haben.

Der Star der kommenden Erweiterung ist eine brandneue Region, die sich thematisch um den gigantischen »Collector Leviathan« dreht. Dort erwarten euch nicht nur frische Kreaturen und dringend benötigte Ressourcen, sondern auch eine Fortsetzung der Geschichte.

Das absolute Highlight dürfte jedoch ein neues Chassis sein, das laut Design Lead Anthony Gallegos eine der meistgewünschten Spielerfahrungen zurückbringt. Mit den Worten »Macht euch bereit zu stampfen« deutet er unmissverständlich auf eine neue Version des beliebten Prawn-Anzugs hin – also jenem zweibeinigen Mech aus dem Vorgänger, der euch das Überleben in den extremen Tiefen deutlich erleichterte.

Ihr müsst für all das keinen neuen Spielstand anfangen und könnt genau dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Gallegos verspricht zudem, dass dieses Update die bisher gruseligste Erfahrung im ganzen Spiel liefern wird.

19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

Autoplay

Multiplayer-Liebe und Biomod-Anpassungen vorab

Bevor der große Mech-Anzug aufschlägt, schiebt Unknown Worlds kleinere Updates dazwischen: Da der Koop-Modus in Subnautica 2 deutlich beliebter ist als ursprünglich erwartet, bessern die Entwickler hier zügig nach: In naher Zukunft dürft ihr euch über einen Proximity-Voice-Chat, Emotes und erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für eure Charaktere freuen.

Auch am Biomod-System wird geschraubt: Das aktuell noch etwas limitierte Feature bekommt mehr passive Slots und neue Optionen, um eure Möglichkeiten im frühen Spielverlauf spürbar zu vertiefen.

Wann genau das große Update 1.1 für Subnautica 2 erscheinen wird, steht aktuell noch nicht fest. Im weiter oben verlinkten Entwicklervideo ist lediglich die Rede von den »kommenden Wochen und Monaten«.

Freut ihr euch trotzdem schon darauf, im neuen Prawn-Anzug den Meeresgrund unsicher zu machen? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von den angekündigten Features haltet!