CS:GO - Beliebte Map Dust2 zurück in der Ranked-Rotation

Die wohl meistgespielte Map der Ego-Shooter-Welt ist wieder da: Valve wirft mit dem neuesten Patch für CS:GO den Kartenklassiker Dust2 zurück in die Active-Duty-Kartenrotation.

Nachdem die generalüberholte Map bereits seit dem vergangenen Oktober in Casual-Modi spielbar ist, sehen wir das Dust2-Remake künftig also auch wieder in den E-Sport-Turnieren von Counter-Strike: Global Offensive.

Dust2 wurde im Jahr 2001 offiziell veröffentlicht und hat 16 Jahre lang Platz für die virtuellen Tode und Abschüsse von Millionen von Counter-Strike-Spielern geboten. Anfang 2017 wurde die Karte allerdings vorübergehend aus der Ranked-Rotation gestrichen und durch die Inferno-Map ersetzt.

Die neue Dust2 verfügt nun über eine rundum aufpolierte Optik, verbesserte Beleuchtung und einige Gameplay-Anpassungen, wenn auch nur kleine. Beispielsweise wurde die Regenrinne auf A-Kurz entfernt, da sie zuvor zwar die Sicht der Spieler, nicht aber ihre Schüsse blockiert hat.

Da der Pool an Karten, die in Ranked Matches und auf E-Sport-Turnieren spielbar sind, nicht unbegrenzt groß ist, muss allerdings eine andere Map für Dust2 Platz machen. Deshalb verschwindet Cobblestone bis auf Weiteres aus der Kartenrotation.

Quelle: Kotaku

