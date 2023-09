Cyberpunk 2077: Wir wissen jetzt schon, was im nächsten Patch steckt

Das Update 2.01 für Cyberpunk 2077 wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Es gibt bereits erste Infos.

Mit einem Post auf der Plattform X, einst hieß sie mal Twitter, hat CD Projekt Red erste Details zum augenscheinlich nicht mehr allzu fernen Update 2.01 für Cyberpunk 2077 bekannt gegeben. Der Patch geht eine breite Palette an Bugs und Problemen an, die die Spieler derzeit noch auf allen Plattformen oder auch speziell auf der PS5 betreffen. Wir fassen zusammen, was ihr wissen müsst!

Der dauerhafte Störungs-Effekt-Fehler, über den wir hier berichtet haben, der während eines Dialoges mit Johnny auftreten konnte, wurde behoben. (Quest: Automatic Love )

) V wird nicht länger während der Quest Der Coup bei geringen Bildraten durch den Boden fallen.

bei geringen Bildraten durch den Boden fallen. Das Problem mit den korrumpierten Speicherständen auf der PS5 wird gefixt, indem die maximale Größe einer Datei angehoben wird. Allerdings klappt das nur mit noch intakten Saves, bereits zerstörte können nicht wiederhergestellt werden.

Leistungsverbesserungen auf den Konsolen und dem PC, vor allem im Addon-Gebiet Dogtown.

Für die wahrscheinlich in den kommenden Tagen noch anwachsende Liste an Fixes und Änderungen schaut ihr am besten auf der offiziellen Homepage der Entwickelnden.

Zudem scheinen die Angaben in dem besagten Supportportal nur die Höhepunkte zu sein, wie ein Kommentar der Entwickler andeutet. Wir können also gespannt sein, was nebenbei alles angepackt wird.

Wann kommt Patch 2.01? Das wissen wir aktuell noch nicht. CD Projekt Red schreibt nur bald . Aber da wir es, wenn diese Zeilen Form annehmen, bereits spät am Nachmittag des Freitags haben, ist es mit einem Release in den kommenden Stunden kaum auszugehen.

Uns erscheint ein Release des Patches angesichts der vorliegenden Informationen in den kommenden zwei Wochen als wahrscheinlich.

1:09:34 Ist Cyberpunk 2077 mit 2.0 und Phantom Liberty perfekt?

Im obigen Video blicken wir abseits des Updates 2.0 spezifisch auf Phantom Liberty und fragen uns, ob CD Projekt Red geschafft, was ihnen wohl viele nicht mehr zugetraut haben: Sich mit der Geschichte zu versöhnen, um irgendwann endlich zufrieden auf Cyberpunk 2077 zurückblicken zu können.

In unseren Reviews zum Grundspiel sowie zum Addon erklären wir euch schriftlich ausführlich, was dieser Doppelrelease aus der einstigen Enttäuschung gemacht hat.

Was denkt ihr? Sind das die Änderungen und Fixes, die ihr euch wünscht? Oder bringt CD Projekt Red hier Sachen, die für euch keine Priorität haben? Was möchtet ihr gerne in den Patchnotes für 2.02 lesen? Entspricht Cyberpunk 2.0 als Gesamtprodukt derweil dem, was ihr erwartet habt oder fehlt immer noch einiges zu dem, was ihr euch dereinst mal vorgestellt habt, zu bekommen? Schreibt uns eure Antworten gerne in die Kommentare!