Cyberpunk 2 könnte sich vielleicht von Night City verabschieden, sagt ein Entwickler

CD Projekt Red wird Cyberpunk treu bleiben, doch wohin die Reise genau führt, ist unklar. Es gibt aber Andeutungen.

Noch wissen wir relativ wenig über Projekt Orion, dem Nachfolger von Cyberpunk 2077. Doch dank eines Interviews, das Kollegen von Gamingbolt geführt haben, wissen wir zumindest, dass der Handlungsort wohl längst nicht so in Stein gemeißelt ist, wie gedacht werden könnte.

Alles Weitere, was bisher schon bekannt war, haben wir für euch in diesem Übersichtsartikel zusammengefasst.

Rückkehr nach Night City?

Gamingbolt sprach mit Magda Zych, Senior Writer und Koordinatoren bei CD Projekt RED. Auf die Frage, ob ein zukünftiges Spiel im Cyberpunk-Universum auch woanders stattfinden könnte als in Night City antwortete die leitende Schreiberin Folgendes:

Ein Cyberpunk-Spiel müsse nicht zwingend in Night City ablaufen. Es könnte überall dort spielen, wo überbordender Kapitalismus sich ausgebreitet hat.

Sie verweist ferner auf den Schöpfer des Sci-Fi-Szenarios, Mike Pondsmith:

Wie er schon meinte, Cyberpunk ist als Genre eine Warnung vor dem, was passieren könnte, wenn wir als Menschheit nicht vorsichtig sind. Es ist keine abstrakte Idee. Ich denke deshalb, dass diese Art Geschichten überall ablaufen können, wo die Gesellschaften als Folge von Uber-Kapitalismus kollabieren. Night City ist einfach eine Umgebung, wie jede andere Stadt, egal ob real oder ausgedacht.

1:16:58 Was ist bei Cyberpunk 2077 schiefgelaufen? - Wir sprechen mit CD Projekt

Im obigen GameStar-Talk legen die Entwickler von Cyberpunk 2077 die Karten offen auf den Tisch und gewähren Einblick, in ihre Erlebnisse rund um den umstrittenen Release von Cyberpunk 2077. Was ist damals schiefgelaufen?

Was wünscht ihr euch? Soll der Nachfolger von Cyberpunk 2077 erneut in Night City stattfinden? Oder würdet ihr gerne einen anderen Ort des Universums kennenlernen? Welche Gegend würdet ihr am liebsten im nächsten Serienteil erkunden können? Soll es wieder eine Metropole sein? Etwas im Untergrund oder lieber eine facettenreichere Mischung aus Stadt und Land? Schreibt uns eure Wünsche und Ideen gerne in die Kommentare!