Am 1. Dezember 2019 startet traditionsgemäß unser großer GameStar-Adventskalender. Und nicht minder traditionsgemäß gibt es eine besondere Zusatz-Gewinnchance für alle, die uns mit einem GameStar-Plus-Abo unterstützen.

Wir laden nämlich zwei Plus-User zu einem Treffen mit den Entwicklern von Cyberpunk 2077 in Berlin ein. Einen ganzen Tag lang könnt ihr in den deutschen Büros von Gog.com mit den Cyberpunk-Machern plaudern, Einblicke in die Entwicklung des Rollenspiels bekommen, Cyberpunk 2077 spielen und allerlei Speisen und Getränke zu euch nehmen. Ebenfalls mit dabei ist Plus-Chefredakteur Michael Graf (der Typ oben rechts), um mit euch über Cyberpunk zu fachsimpeln. Oder über Stellaris, wenn ihr wollt.



Die Kosten für eure An- und Abreise sowie die Übernachtung in Berlin werden übernommen, den genauen Reisetermin stimmen wir dann mit den Gewinnern und CD Projekt ab. Nur eines steht fest: Die Reise findet nach dem 16. April 2020 statt, wenn Cyberpunk 2077 erschienen ist. Vorher wollen sich die Entwickler darauf konzentrieren, das Rollenspiel fertigzumachen.



Als kleine Entschädigung für die lange Wartezeit bekommen die Gewinner zusätzlich die Vollversion von Cyberpunk 2077 für eine Plattform ihrer Wahl.

Wie kann ich mitmachen?

Alles, was dafür nötig ist, ist die Plus-Mitgliedschaft sowie die einmalige Teilnahme an einem unserer Gewinnspiele aus dem Adventskalender. Wer eingeloggt ist (!) und das Gewinnspiel-Formular ausfüllt, nimmt dann automatisch auch an der Verlosung teil. Die Beteiligung an mehreren Adventskalender-Gewinnspielen erhöht die Plus-Siegchancen allerdings nicht - wir wollen ja fair bleiben.

Hinweise und Teilnahmebedingungen