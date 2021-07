Die geschnittenen Inhalte von Cyberpunk 2077 beschäftigen die Spieler auch noch sieben Monate nach Release. Jetzt gibt es spannende neue Funde, die aus einer »0. Version« stammen. Die lässt sich ziemlich einfach freischalten, sofern ihr einen physische Kopie des Spiels besitzt. Wir fassen zusammen, was aufmerksame Spürnasen darin gefunden haben.

Eins vorweg: In dieser veralteten Version stecken viele Bugs, die inzwischen größtenteils behoben wurden. Telefonanrufe sind zum Beispiel nicht animiert, einige Perks existieren noch gar nicht.

Seit dem Release hat Cyberpunk 2077 einige technische Fortschritte gemacht: Grafikfehler und Abstürze sollten spätestens nach dem neuesten Patch 1.23 deutlich seltener vorkommen. Inzwischen ist das Spiel auch wieder zurück im Playstation Store.

Das steckt in der alten Cyberpunk-Version

Was ist das überhaupt genau? Wir haben bei CDPR nachgefragt und erfahren, dass es sich um die erste Spielfassung für die Konsolen handelt, die zum finalen Release am 10. Dezember 2020 schon mehrere Monate alt war. Daher hat sich noch so einiges verändert - was an sich nicht weiter verwundert. Freigeschaltet wird sie, indem alle Update-Dateien gelöscht und die Internetverbindung der Konsole gekappt wird, damit das Spiel sich nicht automatisch einen Patch zieht.

Content, der im finalen Spiel nicht auftaucht

Einige Inhalte wurden offenbar kurz vor Release noch aus Cyberpunk 2077 entfernt, sind aber spielbar, wenn ihr die Version zurücksetzt. Der Youtuber Tyler McVicker zeigt, was damals noch im Spiel steckte:

Straßenmärkte und fahrende Händler: In Cyberpunk 2077 stehen viele Händler an Markständen herum, ihr könnt aber nicht weiter mit ihnen interagieren. In der alten Version dagegen zeigten sie euch ihre Ware und ihr konntet handeln wie mit Ladenbesitzern. Außerdem sollte es wohl mal fahrende Händler geben, darauf deutet zumindest ein inzwischen entferntes Icon auf der Map hin. Apropos Map:

3D-Karte: Die Weltkarte sah früher aus wie ein Mix beiden Versionen, die ihr in Cyberpunk 2077 findet, also die Map mit den Icons und die frei betrachtbare, dreidimensionale Karte. Früher wurde bei der Wegfindung wohl auch die Höhe von Gebäuden einbezogen, wie im Video zu sehen ist.

Gegenstände betrachten: Früher war es möglich, Gegenstände im Händler-Inventar von allen Seiten zu betrachten, etwa Waffen. Ein Inspection-Feature wurde 2018 im offiziellen Gameplay-Reveal vorgestellt, schaffte es aber nicht ins fertige Spiel.

Waffentypen und Mods: Außerdem wurde früher zwischen Handfeuerwaffen und schweren Pistolen unterschieden, für die es offenbar weitere Aufsätze und Schalldämpfer gab. Zum Glück haben wir auch ohne die eine riesige Auswahl von modifizierbaren Knarren und Nahkampf-Prüglern im fertigen Spiel. Im Guide verraten wir euch, wie ihr an die besten kommt:

Sämtliche gefundenen Änderungen werden zur Zeit in ein Google Doc eingetragen, das für jeden einsehbar ist.

Wir haben bei CDPR nachgefragt, was genau hinter den Änderungen steckt - ob bestimmte Features zum Beispiel aus Performance-Gründen entfernt wurden. Und ob sie vielleicht mit einem zukünftigen Patch oder DLC wieder im Spiel landen könnten, immerhin soll ja noch eine Menge Inhalt nachgeschoben werden. Falls wir weitere Infos bekommen, teilen wir sie natürlich mit euch!

Erst kürzlich haben die Entwickler die am häufigsten gemeldeten Bugs veröffentlicht. Wir vermuten, dass zumindest einige davon im nächsten großen Update behoben werden. Spielerische Änderungen sollen dann mehrere kostenlose DLCs bringen, die bisher noch kein Release-Datum haben.