Cyberpunk 2077: Aussehen ändern und Skill Reset – was geht & was nicht

Cyberpunk 2077 hat einen grandiosen Charaktereditor, der euch viele Freiheiten lässt: Es gibt zig Einstellungsmöglichkeiten, mit denen ihr V nach euren ganz persönlichen Vorlieben gestalten könnt:

Zwar sieht man seine Spielfigur nur sehr selten, etwa wenn man in den Spiegel schaut, das Inventar öffnet oder ein Motorrad aus der Third-Person-Perspektive steuert - doch was ist, wenn man sich eine frische Frisur oder neue Tattoos wünscht?

In diesem Artikel erklären wir euch, was sich im Nachhinein noch ändern lässt und was nicht.

Aussehen ändern in Cyberpunk - geht das?

Um es kurz zu machen: Nein. Aktuell gibt es keine Möglichkeit, den Look seines Charakters nochmal zu ändern. Habt ihr erst einmal eure Spielfigur erstellt, müsst ihr auch mit ihr leben - zumindest so lange, bis ihr mit einem weiteren Spielstand von vorn beginnt.

Die einzige Möglichkeit, euren existierenden Helden optisch anzupassen, bietet die verschiedenen Kleidungsstücke und Outfits, die ihr looten oder von Händlern kaufen könnt.

Allerdings ist es gut möglich, dass Night City per DLC oder kostenlosem Update doch noch mit Friseuren bevölkert wird oder der Ripperdoc eures Vertrauens irgendwann auch Schönheits-OPs durchführen kann. Nur werden diese Updates vermutlich erstmal auf sich warten lassen - warum das so ist, erklärt Chefredakteur Heiko in seiner Kolumne:

Charakter Respec - was möglich ist

In Cyberpunk 2077 gibt's insgesamt drei verschiedene Arten von Statuswerten: Attribute, Skills und Perks.

Attribute

Die Attribute sind die fünf Hauptkategorien Konstitution, Reflexe, Technische Fähigkeit, Intelligenz und Coolness. Sie verleihen euch passive Boni und ermöglichen es, weitere Talente zu erlernen. Ihr könnt maximal 20 Punkte je Attribut investieren - da das Level Cap für euren Helden Stufe 50 beträgt, werdet ihr aber nie alle Attribute gleichzeitig aufs Maximum bringen können.

Die Attribute lassen sich außerdem nicht zurücksetzen - überlegt euch vorher also gut, worauf ihr euch spezialisieren wollt! In unseren Build-Guides findet ihr einige starke Varianten, mit denen ihr problemlos in Night City überleben solltet:

Fertigkeiten

Die Fertigkeiten lassen sich ebenfalls nicht zurücksetzen - doch das ist überhaupt kein Problem! Schließlich werden sie per »learning by doing« verdient. Wenn ihr beispielsweise genügend Feinde mit dem Katana niederstreckt, steigt eure Klingenfertigkeit.

Die Anzahl der Fertigkeitspunkte, die ihr verdienen könnt, hängt vom dazugehörigen Attribut ab: Habt ihr etwa 15 Punkte in Reflexe gesteckt, könnt ihr Gewehre, Handfeuerwaffen und Klingen auf jeweils 15 hochleveln, indem ihr die passende Waffengattung nutzt.

Perks

Perks sind die passiven Talente, in die ihr eure Vorteilspunkte nach einem Level Up investieren könnt - und gleichzeitig das einzige, was ihr tatsächlich zurücksetzen könnt. Allerdings benötigt ihr hierfür eine ganze Menge Geld.

So funktioniert der Skill Reset

Um eure passiven Skills zurückzusetzen, müsst ihr den Ripperdoc eures Vertrauens aufsuchen. Diese Ärzte findet ihr in ganz Night City verteilt, auf der Karte werden sie mit einer weißen OP-Schere markiert.

Dort angekommen, könnt ihr nun das Item Tabula E-Rasa für 100.000 Eurodollar kaufen - nach dessen Nutzung könnt ihr eure Vorteilspunkte neu verteilen. Attribute und Fertigkeiten bleiben unverändert.

Sollten die Entwickler in Zukunft eine Möglichkeit ins Spiel bringen, wie ihr auch Aussehen und Attribute nachträglich ändern könnt, lassen wir euch das natürlich sofort wissen!