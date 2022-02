Es ist still geworden um Cyberpunk 2077. Über ein Jahr nach Release warten viele Fans noch immer auf die großen DLC-Ankündigungen, auf das Next-Gen-Update oder generell auf Patches, die das Spiel verbessern und ausbauen. Indes werkelt CD Projekt vor allem im stillen Kämmerlein, statt alle zwei Wochen ein Update zum Update von den Dächern zu posaunen.

Doch nun steht ein echtes Lebenszeichen vor der Tür: CD Projekt hat einen Livestream angekündigt, der am 15. Februar 2022 (hoffentlich) ein grundlegendes Update zum aktuellen wie künftigen Stand von Cyberpunk 2077 liefern dürfte.

Unsere Prognose: Patch 1.5 geht an den Start. Schauen wir uns die Sache mal an. Was sich die Redaktion GameStar im Jahr 2022 für Cyberpunk 2077 wünscht, könnt ihr übrigens hier nachlesen:

130 13 Cyberpunk 2077 Was wir uns für 2022 wünschen

Alle Infos zum Cyberpunk-Livestream von CDPR

Wann startet der Livestream?

Natürlich empfehlen wir euch, den Livestream nach Möglichkeit selbst zu schauen, um kein Detail zu verpassen. Die wichtigsten Daten hierfür:

Datum: 15. Februar 2022

15. Februar 2022 Um wie viel Uhr geht's los? 16 Uhr nach deutscher Zeit

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie kann ich den Livestream sehen?

Die Internetfüchse unter euch werden das jetzt schon vermuten, aber der Livestream zu Cyberpunk 2077 finden natürlich auf den offiziellen Kanälen von CD Projekt Red statt:

Was wird das Thema des Livestreams?

CD Projekt selbst ordnet den Stream nicht weiter ein, aber die Hinweise verdichten und verdichten sich. Jüngst leakte erst das Cover-Artwork zur Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077, die ursprünglich 2021 erscheinen sollte, dann aber aufs erste Quartal 2022 verschoben wurde ... also auf jetzt.

Auch Patch 1.5 soll im ersten Quartal 2022 erscheinen. Der Zeitpunkt für das große Update ist also so reif, dass CD Projekts Schweigen kein Zufall sein kann. Denn falls es sich beim Stream bloß um die Siegerehrung vom Cyberpunk-Vorlesewettbewerb der Klasse 8b handeln würde, wäre es aus PR-Sicht so viel sinnvoller, das offen zu kommunizieren. Unsere Prognose: Schweigen ist hier potenzielles Gold.

Sollte Patch 1.5 tatsächlich angekündigt werden, versorgen wir euch natürlich umgehend mit den wichtigsten Infos und planen einen Nachtest zu Cyberpunk 2077 (ihr könnt hier jetzt euren obligatorischen Joke über unsere Cyberpunk-Wertung hinterlassen).

1593 147 Cyberpunk 2077 im Test Ein Rollenspiel, das ihr nicht vergessen werdet

Alle bisherigen Infos könnt ihr euch in unserer Übersicht zu Cyberpunk 2077 - 1.5 anschauen. Ihr habt eure Wünsche zum Cyberpunk-Patch 1.5 ja bereits mit der Welt geteilt. Jetzt heißt es: abwarten.