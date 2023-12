Autor von Cyberpunk 2077 sagt, seine liebsten Easter Eggs sind noch immer ein Geheimnis

Wie sich nun herausgestellt hat, haben wir in Cyberpunk 2077 noch lange nicht alles gesehen.

Die Spiele von CD Projekt Red sind nicht nur bekannt für ihre umfangreichen und packend erzählten Geschichten, sondern auch für ihre vielzähligen Anspielungen auf andere Titel, Filme und sogar Musik. Auch wenn gefühlt täglich neue Easter Eggs in Cyberpunk 2077 entdeckt werden, gilt das noch nicht für die liebsten Geheimnisse von dessen Story-Director.

Sie sind sehr schwer zu finden

In einer Folge des AnsweRED Podcasts haben die Entwickler von CD Projekt Red über die kolossale Anzahl von Geheimnissen und Anspielungen in ihren Spielen geredet. Das hat den Story-Director von Cyberpunk 2077 Marcin Blacha dazu gebracht, eine Bombe platzen zu lassen: Seine liebsten Easter Eggs wurden noch gar nicht entdeckt.

Wenn ich ehrlich bin, meine liebsten dieser kleinen lustigen Dinger, diesen Easter Eggs, sind weiterhin ein Geheimnis. Soweit ich weiß, wurden sie bis jetzt nicht entdeckt.

Weitere Hinweise diesbezüglich gibt es nicht. Er fügte lediglich hinzu, dass sie wirklich sehr schwer zu finden seien. Er bezieht die Aussage nicht mal auf ein bestimmtes Spiel. Es kann sich also auch um Easter Eggs in The Witcher 3 handeln. In Anbetracht der Größe beider Spiele kann es also noch sehr lange dauern, bis alle Geheimnisse ans Tageslicht geraten.

Wenn ihr wissen wollt wie es mit Cyberpunk weitergeht, empfehlen wir euch dieses Video:

25:45 Mit Projekt Orion beginnt die Zukunft von Cyberpunk

Es wurden bereits interessante Easter Eggs entdeckt

Auf Reddit äußerten sich einige Nutzer zu ihren interessantesten Funden. MiddleWoodpecker6232 schreibt zum Beispiel von einem Graffito, das einen Kampf zwischen Godzilla und einem riesigen Penis zeigt. Der Nutzer Randel1997 hat hingegen Big Smoke und CJ aus GTA San Andreas tot auf Eisenbahnschienen entdeckt.

Es werden sogar Musik-Themen bedient: OneNotEqual hat zum Beispiel ein Graffito des jamaikanischen Musiker Vybz Kartel gefunden. Der Dancehall-Künstler befindet sich aktuell allerdings wegen Mordes im Gefängnis, was den Fund noch kurioser macht. Weitere Easter Eggs und andere interessante Beiträge findet ihr übrigens hier:

Habt ihr eine Idee, um was es sich bei den unentdeckten Geheimnissen handeln könnte? Welche interessanten, lustigen oder kuriosen Easter Eggs habt ihr in The Witcher 3, Cyberpunk 2077 oder anderen Spielen entdeckt? Was für Anspielungen würdet ihr in Videospielen machen, wenn ihr könntet? Eure Meinung interessiert uns wirklich sehr, darum schreibt sie gerne in die Kommentare!