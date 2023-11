»Das ist für mich keine Unterhaltung«: Witcher-Autor hat eine klare Meinung zu Videospielen

Der Schöpfer von Geralt, Yennefer, Ciri und Co. ist nach wie vor kein Fan der Witcher-Videospiele.

Andrezj Sapkowski wird wohl keine Streaming-Karriere auf Twitch mehr starten. Der Autor und Schöpfer des The-Witcher-Universums zeigte sich bereits in der Vergangenheit nicht gerade angetan von anderen medialen Umsetzungen seiner Werke, sei es nun die Netflix-Serie oder ganz besonders die weltweit beliebte Rollenspielreihe von CD Projekt.

Nun hat er erneut Kritik an Videospielen als Medium geäußert. In einem Interview auf der Vienna Comic Con, die kürzlich vom 23. bis 24. November 2023 in, ihr ahnt es, Wien stattgefunden hat, gab Sapkowski ein Interview. Darin stellte er unter anderem noch einmal klar, wie er über die Spielumsetzungen denkt.

Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das ganze Interview hier anschauen:

Jede Adaption war für mich seltsam

Alles beginnt mit der Frage des Interviewers, ob es denn in den bisherigen Serien- und Spieleumsetzungen eine Figur gebe, die in Sachen Aussehen Sapkowskis eigener Vorstellung beim Schreiben nahekomme.

Sapkowski gibt ein kurzes Lachen von sich, dann wird er deutlich. Jede Adaption, die ich gesehen habe, war für mich seltsam. Das meine der Autor aber gar nicht mal rein negativ. Er denke als Autor beim Schreiben schlicht nicht in Bildern, weshalb er sich darüber nie Gedanken gemacht habe.

Einige der von ihm gesehenen visuellen Interpretationen bezeichnet er daraufhin sogar als manchmal sehr nett, sympathisch und manchmal nicht - das führe ich nicht weiter aus. Damit lässt er natürlich im Raum stehen, was davon auf die Rollenspiele von CD Projekt zutrifft.

Einen vielsagenden Hinweis lässt er dann aber doch noch in den letzten Sekunden des Interviews fallen. Ob er denn Videospiele jemals gespielt habe, wird er gefragt. Nein, nein, ich habe keine Zeit dafür und es ist keine Unterhaltung für mich. [...] Ich habe niemals gespielt und habe auch jetzt nicht die Absicht. Für mich sind sie eher Werbung als Unterhaltung.

Das klingt nicht so, als ob Andrezj Sapkowski in naher Zukunft die Game-of-the-Year-Edition von The Witcher 3 aus dem Regal holt oder das Remake des ersten Teils herbeisehnt.

