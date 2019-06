Cyberpunk 2077: E3-Jacken für 400 Dollar bei Ebay, Entwickler warnen

2018 waren es Bierflaschen und kleine Statuetten, 2019 sind es Samurai-Jacken: E3-Goodies zu Cyberpunk 2077 werden erneut für viel zu viel Geld bei Ebay vertickt. Besucher nutzen wohl die Exklusivität der E3-Fachmesse, um die limitierten Jacken für über 400 Dollar zu verkaufen.

»Lasst euch darauf nicht ein«, kommuniziert derweil Biz-Dev-Manager Rafal Jaki vom Entwicklerstudio CD Projekt RED via Twitter: .

Please don’t buy the Cyberpunk 2077 jacket on eBay for 400 usd. The plan is to have a similar version in our store. pic.twitter.com/mzG033zGjJ