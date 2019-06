Cyberpunk 2077: Fahrzeuge kann man wie Plötze zu sich teleportieren

Wir wollen euch natürlich keinen vom Pferd erzählen, aktuell tauchen jedoch quasi täglich neue Infos zu Cyberpunk 2077 auf - und die heutige Meldung hat nun mal was mit Pferden zu tun. CD Projekts Quest-Design-Chef Pawel Sasko hat nämlich gegenüber den Kollegen von VG247 die Fahrzeuge von Cyberpunk 2077 mit Plötze aus The Witcher 3 verglichen.

Worum geht's? Freiheit spielt in Cyberpunk 2077 eine große Rolle. Ihr sollt nicht unnötig eingeschränkt werden, indem ihr beispielsweise beim Durchstreifen der Open World dauernd auf euer Auto Rücksicht nehmen müsst. Deshalb könnt ihr genau wie bei eurem Pferd Plötze aus The Witcher 3 das Gefährt per Tastendruck zu euch rufen. Sasko erklärt dazu:

"Mit Plötze lief es ähnlich. Im Spiel erklären wir das über die KI der Fahrzeuge. Wenn ihr ein Auto ruft, kommt es zu euch gefahren. Ihr seht, wie es ankommt. Ihr bekommt mit, wenn euer Auto oder Motorrad zu euch fährt. Ihr könnt das Fahrzeug also überall rumstehen lassen - und falls es wegkommt, ruft ihr einfach danach, die KI macht 'Bzzt!' und fährt das Ding zu euch."

Außerdem spricht Sasko darüber, dass man aktuell noch nicht final entschieden habe, ob Spieler alle Autos im Spiel besitzen können - oder nur einige. Was er jedoch bestätigt: Ihr könnt euer Hauptfahrzeug wechseln, also wie in GTA Online bestimmen, dass Karre XY eben jenes Autos ist, das automatisch zu euch gefahren kommt.

Noch mehr Infos zu Cyberpunk 2077 findet ihr in unseren 19 Erkenntnissen aus der neuen Messe-Demo. Und da die bisher nur hinter verschlossenen Türen zu sehen war, fasst unser Titelstory-Epos zu Cyberpunk 2077 für alle Plus-Nutzer jedes Detail dieses fast 50-minütigen Playthroughs zusammen.