Cyberpunk 2077: Fan entdeckt ein herzzerreißendes Detail zu einem verstorbenen Fanliebling

V hat nicht gerade ein einfaches Leben.

Die Geschichte und Welt von Cyberpunk 2077 ist ziemlich düster, und V muss bei seinem oder ihrem Leben in Night City so einiges verkraften, darunter auch den Verlust einiger, teils geliebter Menschen. Doch immerhin, mit einer Person könnt ihr noch nach ihrem Tod ein letztes Gespräch führen, wie nun ein Fan entdeckte.

Achtung: Falls ihr noch nicht die Hauptquest Der Coup abgeschlossen habt, erwarten euch hier massive Spoiler und ihr solltet nicht weiterlesen.

Anruf ins Jenseits

Im Prolog von Cyberpunk 2077 sollen wir für den berühmten Fixer Dexter DeShawn ein wertvolles Relikt von einem Mitglied der mächtigen Arasaka-Familie stehlen. Trotz sorgfältiger Vorbereitung geht dabei so einiges schief und wir fliehen im Kugelhagel aus einem Hotel.

Dabei wir auch unser guter Freund Jackie Welles, der uns von Anfang an in Night City beisteht, tödlich verwundet und stirbt noch im Fluchtauto an seinen Verletzungen. Wer Jackies Leichnam dann zu seiner Familie schickt, kann später auf eine Feier mit seiner Familie und Freunden von ihm Abschied nehmen.

Aber V kann auch noch ein ganz persönliches, letztes Gespräch mit dem Freund führen: Wenn ihr nämlich nach Jackies Tod seine Nummer wählt, geht ein automatischer Anrufbeantworter ans Telefon und bietet euch an, eine Nachricht zu hinterlassen. Dann erscheinen mehrere Dialogmöglichkeiten, die wir einmal alle für euch aufgenommen haben:

2:29 Cyberpunk 2077: V ruft seinen verstorbenen Freund an

So können wir Jackie von dem Mandala erzählen, dass er wegen seiner spirituellen Freundin Misty gebastelt hat. Oder wir berichten ihm von der Ofrenda, auf der wir seine Familie und Freunde getroffen haben. Als dritte Option können wir außerdem über Johnny Silverhand und unser eigenes Schicksal reden. Falls ihr den Anruf selbst tätigen wollt, könnt ihr übrigens alle drei Dialogoptionen nutzen, ihr müsst aber für jede davon erneut anrufen.

Ist euch Jackie Welles während des Prologs von Cyberpunk 2077 auch ans Herz gewachsen, oder war er euch weniger wichtig? Habt ihr auch seine Ofrenda besucht und mit seiner Familie und Freunden gesprochen? Und welchen Charakter aus Night City mögt ihr am liebsten? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!