Die gamescom-Demo von Cyberpunk 2077 gibt's bald im Livestream zu sehen

Nicht jeder ist auf der gamescom 2019 zu Besuch oder konnte die Warteschlangen des Todes auf sich nehmen, um bei CD Projekt Reds Stand zu Cyberpunk 2077 vorbeizuschauen und die Gameplay-Präsentation zu bestaunen.

Wann gibt es das gamescom-Gameplay wo zu sehen?

Doch keine Sorge: der Entwickler von The Witcher 3: Wild Hunt hat für den 30. August 2019 um 20:00 Uhr einen Livestream auf Twitch und Mixer angekündigt, wo es eben jenes Material zu sehen gibt.

Dabei präsentiert CD Projekt Red nicht nur 15 Minuten Gameplay, sondern auch diverse Interviews mit den Entwicklern, um Fans einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Vorstellen wird das ganze die Leiterin der Kommunikationsabteilung in Großbritannien Hollie Bennett. Wer mit CD Projekt Red vertraut ist, darf sich außerdem auf ein paar bekannte Gesichter des Entwicklerstudios freuen.

Im offiziellen Blog erklärt CD Projekt Red:

"Wir sind derzeit in Köln auf der gamescom und haben so viele wunderbare Community-Mitglieder getroffen. Für alle Daheimgebliebenen; Auch euch haben wir nicht vergessen!"

Der Livestream zu CD Projekt Red findet am 30. August um 20:00 Uhr deutscher Zeit statt. Die Präsentation könnt ihr auf den offiziellen Kanälen von CD Projekt Red auf Twitch und Mixer verfolgen.

