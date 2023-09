Cyberpunk 2077: Das große Update 2.0 kommt morgen und das steckt alles drin

Mit dem Großen Update auf Version 2.0 soll sich Cyberpunk 2077 massiv verändern.

Bevor am 26. September die große Story-Erweiterung Phantom Liberty für Cyberpunk 2077 veröffentlicht wird, gibt es für alle Spielerinnen noch ein großes Paket voller kostenloser neuer Inhalte und Verbesserungen für das Hauptspiel (allerdings nur für PC, PS5 und Xbox Series X/S). Update 2.0 überarbeitet viele Aspekte des Rollenspiels, was euch genau erwartet, fassen wir hier zusammen.

Eine genaue Release-Uhrzeit wurde von den Entwicklern zwar noch nicht bekanntgegeben, doch wissen wir immerhin schon, dass Update 2.0 am 21. September im Laufe des Tages erscheinen wird. Auch zur Downloadgröße gibt es noch keine konkreten Zahlen, wir informieren euch aber so bald wie möglich.

In der Zwischenzeit könnt ihr bereits in unserem Nachtest lesen, wie Cyberpunk 2077 mit dem Update noch besser wird:

Skillsystem

Eine der wohl signifikantesten Änderungen wird das vollständig erneuerte Skillsystem sein. Die Zahl der verfügbaren Skills wurde verringert, dafür erwarten euch nun viele neue Fähigkeiten wie Spezialangriffe oder Ausweichmanöver. Diese ersetzen dann teilweise die vielen passiven prozentualen Verbesserungen, die zuvor einen Großteil der Skills ausmachten. Beispiele für neue Skills sind etwa:

Während ihr in der Luft seid, könnt ihr in eine Richtung dashen.

Ihr könnt aus fahrenden Fahrzeugen springen und dabei Gegner angreifen.

Ihr könnt mit dem Katana Geschosse abwehren.

Ein mächtiger Schlag mit eurer Nahkampfwaffe auf den Boden bringt eure Gegner aus dem Gleichgewicht.

Ihr schaltet zusätzliche Cyberware-Slots frei.

Ihr könnt mehrere Quickhacks auf ein Ziel anwenden.

1:38 Cyberpunk 2077: Mit diesem Build werdet ihr zum superschnellen Ninja

Skills werden nun außerdem erst freigeschaltet, wenn ihr das dem jeweiligen Baum zugeordnete Attribut auf eine bestimmte Stufe gebracht habt. Alle Fähigkeitenbäume könnt ihr übrigens im offiziellen Buildplaner angucken, und euch dort schon eure Lieblingsskills heraussuchen.

Cyberware

Es gibt nun ein Limit für Cyberware, das durchs Leveln und Investitionen in entsprechende Tech-Fähigkeiten erhöht wird. Cyberware erhöht nun auch eure Rüstung, und teilweise eure Lebenspunkte. Eure Kleidung ist dagegen nun in den meisten Fällen rein kosmetisch, und wirkt sich nicht mehr auf eure Stärke im Kampf aus. Mit einem Skill könnt ihr das Limit für eure Cyberware aber überbieten, das kostet euch aber im Gegenzug etwas Lebensenergie.

Fahrzeugkämpfe

V kann nun einhändige Waffen ausrüsten, wenn sie am Steuer eines Fahrzeugs sitzt. Dazu gehören beispielsweise Pistolen und Maschinenpistolen, aber auf dem Motorrad auch das Katana, mit dem ihr dann die Reifen von Gegnern aufschlitzt. Weiterhin könnt ihr auf bestimmten Fahrzeugen größere Waffen wie Gatling-Geschütze fest montieren. Wer ein wenig subtiler vorgehen will, kann Autos auch hacken.

1:37 Cyberpunk 2077 enthüllt im schießwütigen Trailer einige neue Waffen von Phantom Liberty & Update 2.0

Polizeisystem

Die Polizei ist nun deutlich präsenter in Night City, und fährt überall Streife. Begeht ihr ein Verbrechen, werdet ihr von den Polizisten gesucht. Ihr könnt euch bei einer Konfrontation auch aus dem Staub machen. Die Gesetzeshüter suchen dann nach euch, geben aber irgendwann auf.

Wie entschieden die Polizei gegen euch vorgeht, hängt von eurem Hitze-Level ab. Das erhöht sich, je mehr Chaos ihr verursacht. Ihr begegnet stärkeren Einheiten bishin zu Max-Tac-Minibossen, und bei der Flucht macht man es euch mit Verfolgungsjagden und Straßensperren schwieriger.

Weitere Änderungen

Die Benutzeroberfläche wurde umfassend überarbeitet. Menüs sollen nun einfacher zu bedienen sein, und schneller die Informationen liefern, die ihr braucht. Es gibt nun auch eine Schnellauswahl für Waffen.

Menüs sollen nun einfacher zu bedienen sein, und schneller die Informationen liefern, die ihr braucht. Es gibt nun auch eine Schnellauswahl für Waffen. Gesundheits-Items werden nun nicht länger verbraucht , sondern können nach dem Ausrüsten mehrmals verwendet werden, bevor sie nach einem Cooldown erneut verfügbar sind.

, sondern können nach dem Ausrüsten mehrmals verwendet werden, bevor sie nach einem Cooldown erneut verfügbar sind. Sprinten verbraucht keine Ausdauer mehr , aber Schießen, Schlagen und Dashen macht euch dafür müde.

, aber Schießen, Schlagen und Dashen macht euch dafür müde. Das Waffenbalancing wurde überarbeitet , Waffen sollen sich nun deutlich stärker voneinander unterscheiden.

, Waffen sollen sich nun deutlich stärker voneinander unterscheiden. Es gibt keine Crafting-Skills mehr , ihr könnt alles mit den notwendigen Zutaten herstellen.

, ihr könnt alles mit den notwendigen Zutaten herstellen. Fahrzeuge können nun auch über eine Website gekauft werden , die ihr an eurem Terminal aufruft. Für manche Autos gibt es aber immer noch Street-Credibility-Voraussetzungen.

, die ihr an eurem Terminal aufruft. Für manche Autos gibt es aber immer noch Street-Credibility-Voraussetzungen. Die KI soll sich nun in Kämpfen intelligenter verhalten.

soll sich nun in Kämpfen intelligenter verhalten. Ihr könnt euch neue Radiosender anhören. Da sind teilweise Tracks aus der Community, aber auch von Schauspieler Idris Elba mit drin.

Das sind alle bisher bekannten Änderungen von Update 2.0. Sobald ausführliche Patchnotes veröffentlicht werden, werden wir euch natürlich sofort informieren. In der Zwischenzeit haben wir noch mehr spannende Artikel zu Cyberpunk 2077 für euch:

Seid ihr schon gespannt auf die Neuerungen von Update 2.0? Auf was freut ihr euch am meisten, neue Skills, Cyberware-Änderungen, Fahrzeugkämpfe oder etwas ganz anderes? Werdet ihr einen neuen Spielstand beginnen, oder Cyberpunk 2077 vielleicht sogar zum allerersten Mal spielen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!