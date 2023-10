»Ich hatte nach 300 Stunden keine Ahnung davon« - Kleines Feature macht das Hacken in Cyberpunk 2077 weniger nervig

Nicht nur böse Buben wollen hacken, auch V muss des Öfteren den Armanschluss nutzen, um sich Zugang zu diversen Dingen zu verschaffen.

Manche Geheimnisse offenbart ein Spiel erst nach Hunderten Stunden - oder auch nie, wenn es nicht per Zufall passiert. Ein Reddit-Nutzer hat jetzt einen solchen Trick für Cyberpunk 2077 gepostet, der erstaunlich simpel, aber auch verflucht hilfreich ist.

Denn das Hacking-Minispiel gehört zwar nicht zu schwierigsten Aspekten von Cyberpunk 2077, aber dennoch vermag die Anhäufung von Zahlen und Buchstaben verwirren. Doch der folgende Kniff hilft dabei, buchstäblich Ordnung im Chaos zu sehen.

Wer hovert, der sieht

Wer beim Hacken in Cyberpunk 2077 mit dem Mauszeiger über die aufgelisteten Sequenzen auf der rechten Seite fährt, der merkt, dass der markierte Eintrag zu einer Veränderung links führt. Euch werden die Ziffern- und Buchstabenkombos jeweils hervorgehoben, je nachdem über welche ihr rechts hovert.

Was bringt das? Ihr könnt so auf einen Blick erkennen, in welcher Zeile und Spalte sich der gesuchte Eintrag wiederfindet. In der Theorie könnt ihr so vereinfacht euren Weg zur Vollendung der gesuchten Sequenz planen.

Im folgenden Screenshot könnt ihr erkennen, wie der Kniff funktioniert:

Der Mauszeiger hovert über 1C im Sequenzbildschirm. Infolge werden alle 1Cs im linken Auswahlfenster hervorgehoben.

Ist das eine echte Hilfe? Der Trick ist kein Gamechanger zum allzeitigen perfekten Lösen des Minispieles, nein. Aber wer Hilfe braucht, um rasch die richtige Reihenfolge zu erkennen, dem oder der kann die Hervorhebung durchaus helfen.

Ist das neu seit Cyberpunk 2077 Update 2.0? Nein, das Feature scheint laut vereinzelten Redditkommentaren auf Reddit schon seit Längerem im Spiel enthalten zu sein, aber nur wenige haben die Funktion wohl bisher regelmäßig genutzt.

Community überrascht

Unter dem Post zeigen sich viele User überrascht und bedanken sich für den Tipp. Ein Nutzer hat sogar nach eigener Aussage rund 300 Stunden gespielt und hatte bisher nicht die leiseste Ahnung davon. Hier hat CD Projekt Red anscheinend ein Hilfsmittel wahrlich gekonnt versteckt.

Warum ist das Feature nicht längst geläufig? Es könnte etwas mit dem Menüdesign zu tun haben. Der Zeiger springt direkt bei Hackbeginn in das Auswahlfeld links hinein und vor allem mit einem Controller kommt wohl kaum jemand dazu, überhaupt das rechte Fenster anzutasten.

Der Zeitdruck tut sein Übriges: Spieler beginnen direkt damit, Eingaben zu tätigen, und nur Wenige nehmen sich wohl die Zeit, das gesamte UI zu betrachten und nach versteckten Hilfsmitteln zu suchen.

11:00 160 FPS und wunderschön: So sieht Cyberpunk 2077 mit Ultra-Details und Pathtracing aus

Im obigen Video zeigen wir euch, wie prächtig Cyberpunk 2077 mit aktiviertem Pathtracing und vollgestopft mit allerlei Details aussieht. Und weiter unten geben wir euch nicht nur etliche Tipps, wie ihr mehr aus euren Playthroughs herausholen könnt, sondern auch, was das Grundspiel nach dem Update 2.0 mit oder auch ohne Erweiterung taugt:

Hand auf den Hackeranschluss: Wie gefällt euch das Minispiel und kanntet ihr den besagten Trick? Taugt die Cyberpunk-2077-Version für euch derweil generell mehr als andere Spiele dieser Art? Oder ist das letztendlich einerlei und die Entwickler sollten sich endgültig von solcherlei Zeitvertrieb verabschieden und Schlösser sowie ähnliche Funktionen einfach bei erfüllten Anforderungen öffnen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!