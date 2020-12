Cyberpunk 2077: So bekommt ihr Johnny Silverhands Waffe und Outfit

Der von Keanu Reeves verkörperte Johnny Silverhand ist einer der wichtigsten Charaktere in Cyberpunk 2077. Um nicht zu viel zu verraten: In einer kurzen Traumsequenz noch im Prolog des Spiels schlüpfen wir sogar selbst in die Rolle des Rockstars und ballern uns mit seiner überaus mächtigen Waffe durch Feindeshorden.

In diesem Artikel erklären wir euch, wie ihr euch Johnnys Pistole und sein Outfit in Cyberpunk 2077 selbst besorgen könnt. Bei allen Sachen handelt es sich um ikonische Items, die sich per Upgrade aufwerten lassen und zu den besten im ganzen Spiel gehören.

Wie ihr Johnnys Auto, den Porsche 911 II Turbo findet, lest ihr in folgendem Plus-Artikel:

44 6 Mehr zum Thema Cyberpunk: So kommt ihr kostenlos an neue Fahrzeuge

So bekommt ihr alle Johnny Silverhand Items

Um alle ikonischen Items erlangen zu können, müsst ihr zunächst die Hauptstory des Spiels bis zur letzten Mission »Nocturne OP55N1« durchspielen, die ihr nach der Quest Search and Destroy erhaltet.

Statt mit dem finalen Auftrag zu beginnen, könnt ihr nun eine Reihe von Nebenquests abschließen, um euch komplett in Schale zu schmeißen. Seid ab dieser Stelle vor leichten Spoilern zur Handlung von Cyberpunk 2077 gewarnt!

Johnnys Tank Top

Die erste Nebenmission trägt den Namen Tapeworm. Hier müsst ihr nicht viel machen, außer eine Konversation mit Johnny zu führen und dem Verlauf zu folgen. Nachdem ihr diese beendet habt, befindet sich das Oberteil automatisch in euerem Inventar.

Johnnys Sonnenbrille

Nach dem Abschluss von Tapeworm wird die Nebenmission Chippin' In freigeschaltet. Auch hier müsst ihr wieder nur der Story folgen und Johnny einen Abend lang vollständig Vs Körper übernehmen lassen. Am Ende der durchzechten Nacht bekommt ihr Johnnys Pilotenbrille ebenfalls automatisch in euer Inventar.

Johnnys Samurai-Jacke

Auch Johnny Samurai-Jacke bekommt ihr als Teil der Quest Chippin' In. Nachdem V am nächsten Morgen aufwacht, bekommt ihr einen Anruf von Johnnys ehemaliger Partnerin Rogue. Trefft sie außerhalb des Nachtclubs Afterlife. Sie wird euch mit einem Geschenk überraschen, dass sich im Kofferraum ihres Wagens befindet - Johnnys Jacke.

Johnnys Waffe Malorian Arms 3516

Genau wie die letzten beiden Items bekommt ihr auch die mächtige Pistole aus der Traumsequenz in der Nebenmission Chippin' In. Macht euch mit Rogue auf zum Schiff Ebunike, um dort nach Grayson zu suchen. Nachdem ihr den Bossgegner besiegt habt, könnt ihr die Pistole vom Boden direkt neben Grayson aufsammeln.

Johnnys Hose

Für die Hose müsst ihr euch in das Viertel The Glen im Stadtteil Heywood begeben. Sucht auf der Map nach der Nebenmission Psycho Fan - ihr bekommt sie, nachdem ihr einen Anruf von Sebastian Padre Ibarra erhalten habt. Sollte der Anruf partout nicht kommen, müsst ihr ein paar Nebenaufgaben in dem Viertel abschließen.

In der Mission müsst ihr in eine Wohnung einbrechen. Begebt euch dort ins Schlafzimmer und öffnet den Koffer, der sich links vom Bett befindet: Dort könnt ihr Johnnys Hose looten.

Johnnys Stiefel

Für das letzte Kleidungsstück müsst ihr ähnlich wie für die Hose vorgehen: Im Viertel Charter Hill in Westbrook müsst ihr nach dem Nebenauftrag Family Heirloom suchen - falls diese nicht sofort auftaucht, solltet ihr erst einige andere Aufgaben im Gebiet abschließen.

Begebt euch zum Ort der Nebenmission und schaltet die Gegner auf dem Parkplatz aus. Betretet anschließend das Büro, denn für die Mission müsst ihr hier einen Shard suchen. Dieser befindet sich in einem Spind, in dem ihr praktischerweise auch gleich die Johnnys Schuhe findet.

Noch mehr Guides zu Cyberpunk 2077

Wir haben auf GameStar.de unzählige Guides zum Open-World-Rollenspiel Cyberpunk 2077 für euch zusammengestellt. Falls ihr auf der Suche nach weiteren Tipps seid, schaut doch mal in unseren Guide-Hub:

136 12 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077: Alle Guides, Tipps und die Komplettlösung auf GameStar.de

Auf GameStar Plus findet ihr zudem zahlreiche weitere Guides, die euch eure Reise durch Cyberpunk 2077 vereinfachen werden: