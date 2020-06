Wolltet ihr schon immer euer ganzes Haus mit Cyberpunk-Motiven bekleben? Nein? Egal, jetzt bekommt ihr trotzdem die Möglichkeit. Bis zum 4. Juli 2020 bewirft euch CD Projekt mit Goodies zu Cyberpunk 2077. 4 GB an Inhalten kann jeder Nutzer jetzt via GOG aktivieren, herunterladen, als Poster ausdrucken und überall in der eigenen Bude aufhängen.

Das Ganze ist eine Promo-Aktion, mit der die Night City Wire beworben wird: Am 25. Juni um 18 Uhr findet ein Livestream statt, in dem wir endlich Neues zu Cyberpunk 2077 erfahren. Nach der Verschiebung in den November hocken viele Fans auf glühenden Kohlen - und mit den Goodies könnt ihr euch zumindest die Tränchen trocknen.

Wo gibt's die Goodies zu Cyberpunk 2077?

Auf der Startseite von GOG thront derzeit ein Banner über den Spieleangeboten. Klickt drauf, verknüpft euren GOG-Account und das Goodie-Paket landet in eurer Spieledatenbank. Dann könnt ihr die Inhalte bequem herunterladen. Entweder im Browser oder im Galaxy-Launcher. Hinter den 4 GB an Daten verbergen sich:

Concept Art : 375 MB

: 375 MB Cover Artwork : 626 MB

: 626 MB Cyberpunk-Poster : 1.260 MB

: 1.260 MB Screenshots : 756 MB

: 756 MB Gang Graffiti : 22 MB

: 22 MB Steelbook-Grafiken : 37 MB

: 37 MB Wallpaper: 716 MB

Wer sich für derlei Grafiken nicht interessiert, darf natürlich gerne »Mir doch schnuppe« denken, aber solche Goodies stecken bei den meisten Spielen in den teuren Deluxe und Collector's Editions. Dass CD Projekt derart hochauflösende Artworks verschenkt, ist also alles andere als selbstverständlich.

Wichtig: Die Aktion endet wie gesagt am 4. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit. Und bezüglich der Night City Wire halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.