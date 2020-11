Cyberpunk 2077 zeigt auf Twitch neues Gameplay - hier seht ihr es

CD Projekt Red zeigt neues Gameplay von Cyberpunk 2077. Das Spiel läuft auf der Next-Gen-Konsole Xbox Series X sowie auf Xbox One. Cyberpunk bekommt aber erst 2021 ein großes Next-Gen-Update, das die technischen Möglichkeiten der neuen Konsolen Xbox Series X und Playstation 5 ausreizen soll.

Die Folge des Entwickler-Livestreams Night City Wire seht ihr oben in ihrer ganzen Länge samt Vorspann. Los geht's mit dem Gameplay-Video ab Minute 27:10.

Was gibt's zu sehen?

In der Gameplay-Passage seht ihr unsere Protagonistin V bei einem Auftrag. Nach einer Autofahrt durch die Straßenschluchten der Spielwelt folgt schon bald die Action. Neben jeder Menge lässiger Sprüche fliegen dann auch kräftig die Kugeln, als V statt des diplomatischen Weges lieber den direkten Angriff wählt.

Die gezeigte Mission führt V in die Räumlichkeiten eines Geschäftsmanns, der zu sehr mit dem Verzehr seines Sandwichs "beschäftigt" ist, als dass er unserer knallharten Heldin weiterhelfen würde. In einer heftigen Schießerei baden dann eben die Handlanger unseres Leckermäulchens die Sturheit ihres Chefs aus.

Anschließend seht ihr die neondurchfluteten Straßen von Night City samt ihrer bunten Auswahl skurriler Charaktere. Auch diese eher langsame Passage gipfelt in heftigem Geballer, das für Vs Gegner nicht gut endet.

Mehr Infos zu Cyberpunk 2077

Nach der dritten Release-Verschiebung erscheint Cyberpunk 2077 nun am 10. Dezember 2020. Alles, was ihr zum Release wissen solltet, fassen wir in unserer großen Übersicht für euch zusammen:

Wenn euch Spoiler-Gefahr nur ein müdes Lächeln entlockt und ihr einen besonderen Einblick in das Spiel erhalten wollt, schaut euch die geleakte Liste der Achievements in Cyberpunk 2077 an. Die offenbart deutlich die vielfältigen Gameplay-Möglichkeiten, die das Spiel euch bietet.

