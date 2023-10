Cyberpunk 2077: Ein mysteriöser Tweet sorgt für wilde Spekulationen, CD Project klärt jetzt auf

Ein Tweet der Entwickler sorgt bei Cyberpunk-Fans für nachdenkliche Gesichter.

01110011 01110100 01101001 01101100 01101100 00100000 01100001 01101100 01101001 01110110 01100101 00001010! Wie bitte? , denkt ihr euch? Dann seid ihr nicht allein. Das ist nämlich der Text eines Postings der Entwickler von Cyberpunk 2077 auf Twitter (inzwischen in X umbenannt). Und der sorgte für Verwunderung und Spekulationen einiger Fans.

Was bedeutet der Tweet?

Der mysteröse Tweet wurde am Montag abgesetzt, neben der Nachricht in Binärcode gab es noch zwei Screenshots eines Fans, die jeweils einen Roboter zeigen:

Übersetzt bedeutet die Zahlenfolge Still alive , auf deutsch also noch am Leben . Der konkreter Bezug zu den beiden Screenshots wird auf den ersten Blick vielleicht nicht sofort klar. In den Kommentaren spekulieren auch deshalb einige Nutzer, was diese Nachricht bedeuten könnte.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler für die Hauptstory von Cyberpunk So schreibt etwa Kayck: Ist V am Leben? Spielen wir im Cyberpunk-Sequel immer noch als V? Werden sie das Cyberpunk-Universum noch erweitern? Ich brauche Antworten! Andere Fans fragen sich ebenfalls, auf wen sich der Text beziehen könnte, es wird etwa auch Johnny Silverhand in den Raum geworfen. Tatsächlich ist die Antwort jedoch deutlich unspektakulärer und simpler.

Auf Nachfrage erklärt CD Projekt, dass es wirklich nur um einen Kommentar zu dem Roboter handle: Während er auf dem ersten Bild noch im Einsatz auf den Straßen von Night City sei, ist er nun nur noch als einsame Küchenkraft beschäftigt, sei aber noch am Leben. Eine nette kleine Geschichte, versteckte Botschaften sind hier aber nicht zu finden.

Steckt doch mehr dahinter?

Allerdings steckt hinter dem Roboter aus den Screenshots vielleicht doch ein wenig mehr: Denn er sieht genau so aus wie ein Modell, das ihr im Stadion von Phantom Liberty finden könnt. Der sogenannte 1R-ONC-LAD hat sogar eine versteckte Quest für euch, wenn ihr ihn aktiviert.

Zwar handelt es sich nur um eine Art Schnitzeljagd, bei der ihr bestimmte Orte anhand von Fotos finden müsst, am Ende wartet aber eine Entscheidung auf euch, die zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Falls ihr die Quest finden wollt, sucht im Stadion von Dogtown nach einem Container, aus dem Funken sprühen, dann findet ihr den Roboter:

Falls ihr jetzt trotzdem enttäuscht seid, haben wir aber noch jede Menge andere spannende Geheimnisse und Theorien rund um Night City für euch. Habt ihr etwa schon von dem großen Witcher-Geheimnis in Cyberpunk 2077 gehört? Oder dem seltsamen Mister Blue Eyes?

Habt ihr den Tweet der Cyberpunk-Entwickler auch gesehen? Hattet ihr angenommen, dass mehr dahintersteckt, oder war euch von Anfang an klar, dass es nur um die Screenshots geht? Kennt ihr schon die großen Geheimnisse von Cyberpunk 2077, wie FF06B5 und den seltsamen Mr. Blue Eyes? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!