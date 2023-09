Cyberpunk 2077: Spieler versuchen, ein großes Witcher-Mysterium in Update 2.0 zu entschlüsseln

In Cyberpunk 2077 rätseln Fans gerade über ein Easteregg mit Verbindungen zu The Witcher.

Night City ist eine große Stadt voller Gassen, Hinterhöfen, Keller und geheimen Türen. Dass ihr in Cyberpunk 2077 einige Geheimnisse entdecken könnt, dürfte da nicht weiter überraschen. Mit Update 2.0 kommen nun weitere spannende Easter Eggs und Rätsel dazu.

So könnt ihr nicht nur ein herzzereißendes Detail zu Netflix-Serie Edgerunners entdecken, sondern es gibt auch ein großes Geheimnis, das offenbar mit The Witcher zu tun hat.

Geheime Codes und ein Arcadegame

Seit dem Release von Update 2.0 rätseln Fans im Subreddit FF06B5 darüber, wie ihre Entdeckungen zusammenhängen. Eine ausführliche Zusammenfassung der bisherigen Funde findet ihr dort, etwas kürzer fasst sich der Content Creator Synth Potato auf Twitter (inzwischen X genannt):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die wichtigsten Teile des Rätsels und die Verbindungen zu Witcher zählen wir euch kurz auf:

Eine Nachricht auf einem unscheinbaren Computer besagt, dass deren Verfasser in einem über 60 Jahre alten Spiel den Code FF:06:B5 gefunden hätte. Schon hier liegt eine Verbindung zu Witcher 3 nahe, ein Spiel das während den Ereignissen von Cyberpunk 2077 schon 62 Jahre alt wäre.

besagt, dass deren Verfasser in einem über 60 Jahre alten Spiel den Code gefunden hätte. Schon hier liegt eine Verbindung zu Witcher 3 nahe, ein Spiel das während den Ereignissen von Cyberpunk 2077 schon 62 Jahre alt wäre. Wenig später wurde ein neuer Laptop entdeckt, auf dem Zeichen aus der in The Witcher genutzten Sprache zu finden sind. Vermutet wird ein Zusammenhang mit einem Rätsel, das mit dem Next Gen Update von The Witcher 3 ins Spiel kam. Der Code war hier, genau so wie schon früher in Cyberpunk 2077 aufgetaucht.

zu finden sind. Vermutet wird ein Zusammenhang mit einem Rätsel, das mit dem Next Gen Update von The Witcher 3 ins Spiel kam. Der Code war hier, genau so wie schon früher in Cyberpunk 2077 aufgetaucht. In einem neuen Arcade-Spiel taucht der Code ebenfalls auf. Ihr spielt hier Johnny Silverhand und kämpft euch durch den Arasaka Tower. Wie ihr das Spiel im Spiel findet, zeigen wir euch hier. Über einen nahegelegenen Serverraum könnt ihr ein geheimes Level freischalten, in dem die Teile eines QR-Codes verborgen liegen. Bisher wurden aber nur sechs von insgesamt neun gefunden.

Ihr spielt hier Johnny Silverhand und kämpft euch durch den Arasaka Tower. Wie ihr das Spiel im Spiel findet, zeigen wir euch hier. Über einen nahegelegenen Serverraum könnt ihr ein geheimes Level freischalten, in dem die verborgen liegen. Bisher wurden aber nur sechs von insgesamt neun gefunden. Der Verfasser einer Nachricht heißt Tyromanta . Das könnte eine Anspielung auf eine verrückte Quest aus Witcher 3 sein, in der es um das Vorhersagen der Zukunft mithilfe von Käse geht, die sogenannte Tyromantie .

Dass es eine Lösung des Rätsels und eine Belohnung gibt, ist inzwischen schon klar: Per Datamining wurde beides aufgedeckt. Die fleißigen Fans lassen sich aber nicht davon abbringen, das Geheimnis auf ehrliche Art und Weise zu entdecken. Falls ihr jetzt auch eine Belohnung wollt, könnt ihr bei unserem Plus-Gewinnspiel mitmachen und eine Grafikkarte gewinnen.

Übrigens ist das Rätsel längst nicht die einzige Verbindung zwischen Cyberpunk und The Witcher: So erzählt Ciri etwa in Witcher 3 davon, bei ihren Zeit- und Dimensionsreisen eine Welt gesehen zu haben, in der Leute Metall in ihren Köpfen haben und jeder ein fliegendes Auto besitzt.

Was haltet ihr von dem äußerst komplizierten Easter Egg? Findet ihr solche Rätsel auch spannend und würdet sie gerne selbst lösen? Oder wäre euch das viel zu anstrengend? Was glaubt ihr, steckt hinter der ganzen Geschichte? Sollten die Welten von Cyberpunk 2077 und The Witcher am Ende doch zusammenhängen? Oder geht das Ganze nicht über einen Scherz hinaus? Schreibt es in die Kommentare!