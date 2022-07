Cyberpunk 2077 und The Witcher: CDPR schenkt euch gerade 55 GB an Goodies

Entwickler CD Projekt Red darf dieses Jahr 20 Kerzen auf der Geburtstagstorte auspusten. Und die Geschenke bekommt ihr - nämlich massenhaft Bonusinhalte zu Cyberpunk 2077 und The Witcher auf der hauseigenen Plattform GOG.

Wir haben alle Infos zu den Inhalten und wie genau ihr euch die zwei Gratis-Pakete sichert.

So holt ihr euch die Spiele-Goodies

Was steckt in den Paketen? Vor allem jede Menge Zusatzcontent, der euch tiefer in die komplexen Welten eintauchen lässt.

The Witcher Goodies Collection

Artworks

Soundtracks

Making-Of-Videos

Wallpaper

Digitale Bücher

Insgesamt stecken knapp 50 GB Inhalte in diesem Paket, also räumt genug Platz auf der Festplatte frei! Es handelt sich hier um die selben Inhalte, die es auch in der Vergangenheit schonmal kostenlos gab. Wenn ihr das Angebot damals also verpasst habt, dann ist jetzt die richtige Gelegenheit, um es euch doch noch zu holen. Oder ihr wartet bis zum 25. Jubiläum, da kommt es bestimmt auch wieder.

Ob das nächste Witcher-Spiel davor rauskommt? Wir haben zumindest jetzt schon jede Menge konkrete Wünsche:

141 12 Mehr zum Thema The Witcher: Was wir vom Witcher-3-Nachfolger erwarten

Cyberpunk 2077 Goodies Collection

Concept Art

Werbeplakate, die aus Night City stammen könnten

Poster als Druckvorlage

Wallpapers

Digitale Graffitis

Screenshots

Dieses Päckchen aus Night City ist deutlich kleiner, mit 7GB aber immer noch ordentlich mit Zeug gefüllt. Es handelt sich um einen Mix aus Bonus-Content, der schon mal veröffentlicht wurde, und ganz neuen Inhalten, die ihr euch jetzt zum ersten Mal holen könnt.

Wie hole ich mir die Goodies? Ihr braucht einen Account bei GOG, mit dem ihr euch dann im Shop einloggt und die Bonus-Inhalte einfach in den Warenkorb werft. Die Spiele müsst ihr dafür nicht in eurer Bibliothek haben. Hier der direkte Link:

Hier geht's zur Shopseite bei GOG

Bis wann gilt die Aktion? »Für kurze Zeit«, also sichert euch die Angebote lieber schnell. Wir haben für euch nachgefragt, wann genau die Aktion ausläuft - falls wir eine Antwort bekommen, ergänzen wir es natürlich direkt hier.

Und wann kommt Neues zu Witcher oder Cyberpunk? Das nächste Witcher-Spiel wurde inzwischen mit einem Teaser bestätigt. Und für Cyberpunk 2077 steht immer noch ein großer DLC auf dem Plan, allerdings bisher ohne Release-Datum. Außerdem ist da ja noch das geheimnisvolle Spin-Off, an dem ein kleineres Entwicklerstudio arbeitet.