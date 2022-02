Seit seinem viel diskutierten Release im Dezember 2020 wurde Cyberpunk 2077 nach und nach von Entwickler CD Projekt Red verbessert. Doch Patch 1.5 bringt auf einen Schlag die mit Abstand größte Überarbeitung des futuristischen Rollenspiels.

Wie bei so vielen Änderungen zu erwarten, kommt es bei manchen Spielern aber auch zu neuen Problemen seit dem Patch. Damit ihr auch weiterhin geschmeidig durch Night City cruisen könnt, liefern wir euch die vielversprechendsten Lösungsansätze.

Wenn ihr erstmal wissen wollt, was Update 1.5 alles für euch bereithält, hilft euch unsere praktische Zusammenfassung samt Patch Notes:

Das kann bei Abstürzen nach Patch 1.5 helfen

Wann tritt das Problem auf? Seit dem Update klagen einige PC-Spieler über Abstürze direkt nach dem Start des Spiels, also entweder noch vor dem Erreichen des Hauptmenüs oder beim Laden der Spielwelt.

Das schafft Abhilfe: Bei den meisten sind offenbar veraltete Mods schuld an der Misere. In seltenen Fällen kann aber auch der Dienst bestimmter Onboardsound-Lösungen verantwortlich sein. Diverse Spieler berichten im Subreddit des Spiels, dass ihnen folgende Schritte geholfen haben. Probiert es am besten mal durch:

Nutzt ihr einen Mod Manager, dann deaktiviert einfach sämtliche Mods in dessen Benutzeroberfläche

Habt ihr sie manuell installiert und inzwischen vergessen, welche Ordner im Verzeichnis des Spiels betroffen sind, ist eine komplette Neuinstallation des Spiels zu empfehlen

zu empfehlen Öffnet am besten vorher das Hauptverzeichnis des Spiels, deinstalliert es dann wie gewohnt und entfernt anschließend noch alle Mod-Überreste , die in dem Ordner verblieben sind, bevor ihr Cyberpunk neu herunterladet

, die in dem Ordner verblieben sind, bevor ihr Cyberpunk neu herunterladet Auch das Deaktivieren von Overlays wie die von Discord oder MSI Afterburner kann helfen. Käufer auf gog.com berichten zudem, dass ein direktes Starten der EXE-Datei zum Erfolg führte, nachdem es über den Galaxy-Launcher gescheitert war

wie die von Discord oder MSI Afterburner kann helfen. Käufer auf gog.com berichten zudem, dass ein direktes Starten der EXE-Datei zum Erfolg führte, nachdem es über den Galaxy-Launcher gescheitert war Einige User berichten, dass das Hinzufügen des Spiels in die Ausnahmeliste ihres Antivirus-Programmes Abhilfe schaffte

Abhilfe schaffte Ebenso solltet ihr das Spiel in sämtlichen öffentlichen wie privaten Firewall-Einstellungen als vertrauenswürdig einstufen

Übrigens: Damit es nach den technischen Hürden auch während der Story immer reibungslos bei euch läuft, können wir euch unsere Komplettlösung nur wärmstens ans Herz legen:

Hilft das alles nichts, könnte ein Dienst eures Onboardsounds die Quelle des Problems sein. Viele Mainboards wie etwa von ASUS oder Alienware setzen dabei auf einen Dienst namens »Nahimic Services«. Diesen abzuschalten, sorgte bei zahlreichen Spielern für Abhilfe.

So geht ihr dazu vor:

Öffnet euren Task Manager und wechselt in den Reiter »Dienste«

Sortiert die Liste nach Namen und seht nach, ob ihr einen Eintrag namens »Nahimic Services« seht

seht Falls ja, rechtsklickt darauf und wählt »Dienste öffnen«

In dem neu geöffneten Fenster sucht ihr erneut den Eintrag »Nahimic Services« und öffnet via Rechtsklick seine Eigenschaften

Ändert den Starttyp von Automatisch auf Deaktiviert. Klickt anschließend auf Beenden und probiert, ob Cyberpunk nun startet. Eventuell kann auch ein Neustart eures PCs nötig sein, bevor die Änderung in Kraft tritt

Es kann vorkommen, dass nun bestimmte Funktionen eurer Sound-Software (z.B. der Equalizer) nicht mehr wie gewohnt funktionieren. Denkt also daran, den Dienst nach dem Spielen wieder zu aktivieren oder testet, ob der Starttyp Manuell für euch einen annehmbaren Kompromiss darstellt. Im Idealfall startet der Dienst dann nur, sobald ihr eure Software öffnet.

Ihr wollt die NextGen-Fassung erstmal in Aktion sehen, bevor ihr euch um etwaige Problemlösungen Gedanken macht? Hier seht ihr den Launch-Trailer:

Was hilft bei FPS-Einbrüchen?

Da die Raytracing-Schatten komplett überarbeitet wurden und nun alle Lichtquellen mit einbeziehen anstatt nur Sonne und Mond, ist auch der Bedarf an Grafikkarten-Arbeitsspeicher für dieses Feature gestiegen.

Es kann also passieren, dass eure alten Grafikeinstellungen nun euer VRAM-Budget sprengen und jedes Mal, wenn dieser komplett gefüllt ist, werdet ihr Einbrüche bei den Frames feststellen. Probiert doch mal folgendes:

Stellt sicher, dass ihr etwaige Grafikmods entfernt habt, die zusätzlichen VRAM verbrauchen (etwa »Surfaces« von Nexusmods)

habt, die zusätzlichen VRAM verbrauchen (etwa »Surfaces« von Nexusmods) Versucht eine andere Nvidia-DLSS oder AMD-FSR-Qualitätsstufe

Reduziert die Qualität der RT-Schatten

Sind eure FPS weiterhin ungewöhnlich schlecht, hilft auch hier das Abschalten sämtlicher Overlays, inklusive des Steam-FPS-Zählers.

Eure Maus will einfach nicht im Spielfenster bleiben?

Wann tritt das Problem auf? Wenn ihr eure Maus zu weit nach links oder rechts bewegt, fährt sie aus dem Spielfenster heraus und verhindert so ein ordentliches Steuern eurer Spielfigur? Auch das kann an alten Mod-Resten liegen.

Die Lösung: Hattet ihr in der Vergangenheit die beliebten Cyber Engine Tweaks installiert? Versucht alle Reste dieses Mods zu löschen oder installiert euer Spiel ganz frisch in einen leeren Ordner.

V ist in Menüs kaum zu erkennen?

Wann tritt das Problem auf? Manche Spieler mit AMD-Grafikkarten klagen über eine unzureichend beleuchtete Spielfigur in der Charaktererstellung und dem Inventar.

Die Lösung: Es scheint sich hierbei um ein AMD-Treiberproblem zu handeln. Als vorübergehende Lösung könnt ihr diese auf Version 21.10.2 downgraden. Wie ihr einen AMD Treiber sauber deinstalliert, um gezielt eine andere Version aufzuspielen, verrät euch unser hilfreicher Tech-Guide:

Sind euch noch andere technische Schwierigkeiten seit dem Update begegnet oder habt ihr zusätzliche Lösungsvorschläge? Teilt sie doch mit uns und den anderen Lesern in den Kommentaren!