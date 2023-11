Cyberpunk 2077: V ist ohne Cyberware ein Schwächling? Video beweist das Gegenteil mit Wumms

V kann sich auch ohne Cyberware prächtig ihren Feinden erwehren.

Die Trennlinie zwischen Mensch und Maschine verläuft auf den Straßen Night Cities in Cyberpunk 2077 buchstäblich im Leib seiner Einwohner. Manch einer ist wahrhaftig mehr Roboter als lebendiges Wesen und doch ist mindestens ein Spieler entschlossen, es ohne Implantate mit der wüst-dytopischen Welt aufzunehmen, der Reddit-User sziszko .

Organik for the Win!

Baseballschläger versus Mantisklingen: Wie der besagte in einem Youtube-Video demonstriert, nimmt er es ohne Implantate und Heilitems auf dem Schwierigkeitsgrad sehr schwer mit einem Cyberpsycho auf. Dieser verzichtet derweil nur auf die Heilung, ist dafür aber mitsamt Technik und Klingen drauf und dran sziszkos V mit neuen Schnitzereien zu versehen.

Und doch geht letzterer als Sieger vom Feld - oder aus der rötlich beleuchten Halle. Die Nachweise für Schwierigkeitsgrad und die Tech-dopingfreie Spielweise (bis auf Optik) erbringt der User schließlich im Anschluss an den Kampf Baseballschläger versus Mantisklingen per Blick in die entsprechenden Menüs.

Oder ist das etwa Unsinn?

Unter dem Reddit-Post des organischen Kriegers entbrennt indes rasch eine Diskussion, inwiefern V nicht im Kern ständig während der Story mit Cyberware herumläuft. Denn er oder sie ist zu Beginn der Geschichte - zumindest im Korpo-Origin - zweifelsohne vollgestopft mit Technik, die jedoch von Arasaka bald schon deaktiviert wird.

Auch wenn die Implantate dann aus sein, organisch könnte immer noch eine reichlich fragwürdige Umschreibung für V sein.

Gameplay versus Story

So spannend wie die Frage auch ist, letztendlich ist Geschichte hier wohl klar von Gameplay zu trennen. Denn für letzteres ist das relevant, was der Spieler aktiv verbaut und nutzt. Und hier hat sziszko eine weiße Weste mit seinem scheinbar muskelbepackt-rabiat zuhauendem Einwohner von Night City.

Im obigen Video heißt es: Hand aufs Herz, mal ehrlich. Was ist eigentlich bei Cyberpunk 2077 einst schiefgelaufen? Wir haben das mal ausführlich mit beteiligten Entwicklern besprochen und hierunter findet ihr reichlich spannenden Content zu dem Titel, der seit seinem großen Update 2.0 und dem Addon Phantom Liberty einen zweiten Frühling erlebt.

Was meint ihr? Ist das ein Spielstil, der euch auch gefallen könnte? Oder widerspricht diese Idee doch irgendwie dem Grundsatz der Cyberpunk-Welt? Habt ihr vielleicht auch schonmal bewusst auf bestimmte Cyberware verzichtet oder euch zwecks Rollenspiel absichtlich eines Vorteils in CD Projekt Reds Hit beraubt? Schreibt uns eure Geschichten und Gedanken gerne in die Kommentare!