Cyberpunk 2077: So adoptiert ihr Katze Nibbles für Vs Apartment

In Cyberpunk 2077 sind Tiere eine echte Rarität. Trotzdem könnt ihr in der Rolle von V eine kleine Nacktkatze adoptieren, die daraufhin das Apartment in Megagebäude H10 ihr Zuhause nennt: Nibbles. Ein Detail von Cyberpunk 2077, auf das euch bereits Kollegin Elena aufmerksam gemacht hat. Was ihr dafür braucht? Lediglich ein wenig Katzenfutter und Geduld.

Im folgenden Guide verraten wir euch, wie ihr Katze Nibbles in Vs Wohnung bekommt und das dafür benötigte Katzenfutter aufstöbert. Falls ihr zu Cyberpunk 2077 noch mehr Hilfe benötigt, haben wir eine ganze Palette an Plus- und Free-Guides für euch, die ihr in der folgenden Übersicht findet. Schaut rein!

So adoptiert ihr in Cyberpunk 2077 eine Katze

Schritt 1: Nibbles' Futterschale finden

Zuerst müsst ihr die Futterschale der Katze sowie einen Datensplitter finden. Verlasst dafür einfach Vs Wohnung und wendet euch nach links. Folgt dem Gang, bis ihr zu einer Abzweigung nach rechts kommt. Direkt an der rechten Seite steht am Boden eine Futterschüssel. Links davon steht eine Mülltonne mit dem Splitter »katerr füttern«. Sammelt diesen ein und lest, was der zu sagen hat und ihr wisst Bescheid.

Schritt 2: Katzenfutter für Nibbles finden

Nun benötigt ihr Futter, um die Katze anzulocken. Begebt euch dafür in den Stadtteil Santos Domingo. Dort findet ihr den Arasaka Industriepark, den ihr ebenfalls mit der Hilfe des NPCs Takemura im Zuge der Hauptquest erkundet.

Geht dafür wie folgt vor:

Springt über die Schranken des Haupteingangs

Lauft bis zur »Stop«-Markierung

Biegt nach links ab und geht die Treppen hinunter

Schreitet durch die Doppeltür und erledigt die Wache, die dahinter wartet

Direkt vor euch steht eine rote Arasaka-Kiste mit dem Katzenfutter darauf

Alternativ haben auch diverse Händler immer wieder mal Katzenfutter im Angebot, das ihr ihnen abkaufen könnt. Ebenso lässt sich Katzenfutter von dem ein oder anderen Gegner looten. Allerdings ist dies zufallsbasiert, während ihr im Arasaka Industriepark ziemlich sicher fündig werdet.

Schritt 3: Nibbles füttern

Kehrt nun in Vs Heimatgebäude zurück und füllt den Futternapf. Jetzt solltet ihr euch am besten in Vs Apartment schlafen legen, da es ein Weilchen dauert, bis sich Nibbles blicken lässt.

Schritt 4: Nibbles streicheln und in Vs Wohnung bringen

Habt ihr das Nickerchen hinter euch gebracht, kehrt ihr abermals zum Futternapf zurück. Dort sollte sich Nibbles bereits über sein Fressen hermachen, während Johnny Silverhand das Geschehen ganz aufgeregt kommentiert. Nun könnt ihr mit der Nacktkatze interagieren und sie in den Arm nehmen. Daraufhin kommt es zu einem Szenenwechsel und ihr werdet von Nibbles in eurem eigenem Apartment begrüßt.

Nibbles - euer heimlicher Follower?

Falls ihr das Gefühl habt, Nibbles immer wieder über den Weg gelaufen zu sein, dürftet ihr euch nicht täuschen: Im Zuge der Story von Cyberpunk 2077 begegnet ihr zweimal einer Sphynx, bei der es sich tatsächlich jedes Mal um Nibbles handeln könnte.

Einmal zu Beginn der Haupthandlung in der Gasse zum Shop des Ripperdocs Victor und das zweite Mal im Gespräch mit Takemura während der Quest »Gimme Danger«. Nibbles scheint also von Anfang an darauf aus zu sein, bei V ein neues Zuhause zu finden.

