Im September 2022 ist es so weit: Auf Netflix erscheint dann endlich die langerwartete Anime-Adaption des neuesten Rollenspiels von CD Projekt, Cyberpunk 2077. Auf der Anime Expo 2022 in Los Angeles haben der Spieleentwickler und der Streaming-Anbieter nun das Opening der Serie Edgerunners präsentiert.

Das Cyberpunk: Edgerunners-Intro ist da

Das offizielle Intro zur Netflix-Serie: Nachdem es vor einigen Wochen bereits einen kurzen Teaser zur Anime-Umsetzung gegeben hatte, wurde jetzt das Intro der in rund zwei Monaten erscheinenden Serie präsentiert.

Das 90-sekündige Opening zu Cyberpunk: Edgerunners seht ihr hier:

Als Intro-Song haben sich die Macher This Fire der Band Franz Ferdinand ausgesucht – wer Mitte/Ende der 2000er-Jahre mal in einer Indie Disco war, wird den Track sicherlich umgehend erkannt haben.

Direkt zu Beginn des Videos folgt übrigens der Hinweis, dass Edgerunners auf Cyberpunk 2077 basiert und in der Welt der Tabletop-Vorlage Cyberpunk (ohne 2077) spielt. Ein Wiedersehen mit bekannten Gangs wie The Mox oder Maelstrom ist also möglich, beliebte Charaktere wie Judy oder Johnny Silverhand (zumindest in der Gestalt von Keanu Reeves) solltet ihr aber nicht erwarten.

Das könnt ihr von Edgerunners erwarten

Edgerunners ist eine zehnteilige Anime-Serie, die in Night City spielt und in Zusammenarbeit mit CD Projekt geschrieben und produziert wurde. Der Protagonist David ist ein Street Kid aus Night City. Nach einer persönlichen Tragödie lässt sich der Junge Cyberware in den Körper einbauen und schließt sich einer Gruppe von Untergrundsöldnern an.

Das zuständige Animationsstudio TRIGGER genießt unter Anime-Fans einen hervorragenden Ruf, ihre bisherigen Werke wie Kill la Kill oder Darling in the Franxx gehören zu den bekannteren und beliebteren Anime der letzten zehn Jahre:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Insbesondere mit extrem aufwendig animierten Kampfszenen haben sich die Japaner ihren guten Ruf verdient. Im eingebetteten Clip bekommt ihr einen Vorgeschmack darauf, welche Qualität ihr in dieser Hinsicht bei Edgerunners erwarten könnt.

Alle weiteren wichtigen Infos zu Edgerunners bekommt ihr in unserer großen Info-Übersicht.

Jetzt seid ihr gefragt: Habt ihr Bock auf die Cyberpunk-Serie? Oder könnt ihr mit Anime so gar nichts anfangen? Schreibt es uns in die Kommentare!