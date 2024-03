»Es kamen kaum Angebote«: Star Wars hat Daisy Ridley nicht den erhofften Erfolg beschert

Nach dem Ende der Skywalker-Saga kehrt Daisy Ridley nochmal als Rey zurück. Doch abgesehen davon hatte sich die Schauspielerin mehr Rollenangebote erhofft. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Man könnte meinen, Star Wars ist ein Erfolgsgarant und Darsteller könnten sich nach ihrem Auftritt vor Jobangeboten gar nicht mehr retten. So ist es zumindest Daisy Ridley aber nicht ergangen, wie sie in einem neuen Interview mit Variety verrät.

Weniger Rollen dank Star Wars als erhofft

Zuletzt trat Ridley in Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers auf und danach sind für sie die erhofften Rollen ausgeblieben:

Es kamen nicht viele Angebote rein. Es ist nicht so, dass es gar keine gab … aber ich erinnere mich daran, [mit Star Wars] abgeschlossen zu haben und mir zu denken: Oh, es ist ganz schön ruhig und seltsam.

Ridleys Karriere vor Star Wars: Vor ihrem Krieg-der-Sterne-Debüt in Episode 7 - Das Erwachen der Macht beschränkten sich Ridleys Auftritte vor allem auf Kurzfilme oder TV-Auftritte. Ab 2014 (als der Dreh von J.J. Abrams ersten Star-Wars-Film begann) durfte sie dann als Rey das Lichtschwert schwingen.

1:30 Star Wars: Der erste Trailer zu Episode 7

Ridleys Karriere zwischen Star Wars: Größere Rollen abseits des Sternenkriegs spielte Ridley dann zum Beispiel 2017 in Mord im Orient-Express, 2018 in Ophelia und nach einer zähen Produktion 2021 Chaos Walking. Laut IMDb ist die Schauspielerin aktuell in mindestens sieben neuen Projekten involviert.

Fairerweise wurde ganz Hollywood ab 2020 (und damit nach Episode 9) durch die Corona-Pandemie lahmgelegt. Dreharbeiten wurden ausgebremst oder gestoppt, viele Produktionen auf Eis gelegt oder sogar gänzlich eingestellt. Dass auch Ridley in diesem Zeitraum kaum Angebote bekommen konnte, dürfte damit niemanden überraschen.

Doch es wäre ebenso nicht das erste Mal, dass für Schauspieler, die durch Star Wars berühmt wurden, der große Erfolg ausblieb. So hielten sich beispielsweise große Filmrollen für Darsteller wie Mark Hamill, Carrie Fisher oder Hayden Christensen in Grenzen.

Ridleys Rückkehr zu Star Wars steht schon fest

Derweil steht die Rückkehr von Daisy Ridley ins Star-Wars-Universum bereits fest: Die Schauspielerin schlüpft für ihren persönlichen Solo-Film erneut in die Rolle von Rey, der Film wird von Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) inszeniert. Darin soll Rey einen neuen Jedi-Orden ins Leben rufen, der Film wird aber definitiv nicht Episode 10 im Titel enthalten.

Mehr zur Zukunft von Star Wars - sowohl im Kino als auch auf Disney Plus - könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Daisy Ridleys Rückkehr als Rey ins Star-Wars-Universum? Freut ihr euch darüber, dass sie ihren persönlichen Kinofilm spendiert bekommt oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!