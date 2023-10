Marvel: Ausgerechnet das Scheitern einer neuen Serie sorgt unter Fans gerade für Begeisterung

Es kommt nicht allzu häufig vor, dass sich Fans über eine fehlgeschlagene TV-Serie freuen. Bildquelle: Netflix/Marvel

Mit Daredevil: Born Again wollte Marvel eigentlich an den Erfolg der vorangegangenen Netflix-Serie anschließen, doch offenbar lief alles andere als rund: Erst kürzlich enthüllte ein Bericht, dass alle Autoren und Regisseure gefeuert wurden und die Entwicklung Matt Murdocks persönliches Abenteuer auf Disney Plus nochmal neu gestartet wird.

Dahinter stecken aber nicht nur Probleme des bisherigen Konzepts für Born Again: Marvel will jetzt auch die bisherige Strategie von neuen TV-Serien überdenken - alle Infos dazu haben wir bereits in einem separaten Artikel für euch zusammengefasst:

Bei Fans kommt die Nachricht, dass Daredevil: Born Again nochmal auf Null gesetzt wird, derweil überraschend gut an. Denn im Fahrwasser des Berichts haben diverse Insider potenzielle Plot-Points zur Serie geteilt, die bei der Community anecken.

Wie Daredevil: Born Again ursprünglich starten sollte

Um was es genau geht? Matt Murdock (Charlie Cox) schaffte bereits mit Spider-Man: Far From Home und She-Hulk den Sprung ins Marvel Cinematic Universe. Wilson Fisk a.k.a. der Kingpin (Vincent D’Onofrio) folgte in der Hawkeye-Serie. Und auch Frank Castle a.k.a. der Punisher (Jon Bernthal) sollte in der neuen Daredevil-Serie eine Rolle spielen - soweit, so gut.

Für andere Fan-Lieblinge sah es bei der ursprünglichen Vision für Daredevil: Born Again aber offenbar düsterer aus - allen voran Foggy Nelson (Elden Henson) und Karen Page (Deborah Ann Woll), die einen essentiellen Bestandteil aller drei Staffeln des Netflix-Vorgängers darstellten.

Serien-Tod für Foggy: So sollte Foggy laut dem etablierten Insider CanWeGetSomeToast in der ersten Folge ermordet werden und weil Matt Murdock das nicht verhindern konnte, das Daredevil-Kostüm an den Nagel hängen. Daraufhin sollte Murdock erst wieder in der vierten von insgesamt 18 Episoden (aufgeteilt auf zwei Staffeln) zu Daredevil werden.

Nichts für Karen: Karen Page wiederum soll überhaupt erst gar nicht für Daredevil: Born Again in Betracht gezogen worden sein. Soll heißen: Der Charakter hätte in der neuen Serie keine Rolle gespielt und wäre laut CanWeGetSomeToast nicht einmal erwähnt worden.

Fans sehen im Scheitern von Daredevil eine Chance

Kein kompletter Kahlschlag für das MCU: Natürlich handelt es sich bei Daredevil: Born Again um ein Reboot, das in den neuen Kontext des Marvel Cinematic Universe passen sollen. Trotzdem ist die Erinnerung an die Netflix-Serie zu frisch und vertraut und auch Marvel selbst will sich offenbar nicht komplett davon abgrenzen - die Rückkehr etablierter und beliebter Schauspieler ist der beste Beweis dafür.

Das sagt die Marvel-Community zu den Leaks: Fans hoffen jetzt, dass mit dem Entwicklungs-Reboot von Daredevil: Born Again an den genannten Kritikpunkten des vorherigen Konzepts gearbeitet wird. Ein paar aussagekräftige Reaktionen haben wir wie folgt für euch gesammelt:

Was haltet ihr von dem ganzen Debakel um die neue Daredevil-Serie: Freut ihr euch darüber, dass Marvel seine TV-Strategie nochmal überdenkt oder befürchtet ihr für Born Again das Schlimmste? Wie zufrieden seid ihr insgesamt bisher mit den Marvel-Serien auf Disney Plus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!