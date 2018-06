Dark Souls - Zauberhaftes animiertes Bilderbuch erklärt die Story

Dark Souls ist bei den Spielern auch für seine tiefgehende, aber kryptische Lore beliebt. Wer die Geschichte hinter dem Action-Rollenspiel begreifen will, muss sich tief einarbeiten, Item-Beschreibungen studieren und die Welt aufmerksam beobachten. Weil das nicht jedermanns Sache ist, hat Youtuber Versiris die Story des ersten Teils als animiertes und wunderschön illustriertes Bilderbuch zusammengefasst.

Wir betten das Video für euch weiter unten ein. Es enthält natürlich Spoiler, weshalb ihr es nur anschauen solltet, wenn ihr euch die Geschichte nicht selbst beim Spielen erschließen wollt oder es schon getan habt. Dark Souls erzählt eigentlich eine klassische Fantasy-Geschichte über einen Helden, der einer Prophezeihung folgt, um das Land zu retten und schließlich über sein Schicksal entscheidet. Was das Erlebnis so einzigartig macht, ist aber die Erzählweise: Entwickler From Software nutzt clever die Spielwelt und NPCs, um das Geschehen zu vermitteln, statt über Cutscenes und Dialoge einfach zu erklären, was los ist.

Plus-Video zu Dark Souls: Warum trauen die großen Hersteller sich nicht an die Formel heran?

Schluss mit Rätseln

Der Spieler erschließt sich die Handlung also selbst, was sie für viele ungleich interessanter macht. Allerdings bleibt alles so auch offen für Interpretationen und für manche ziemlich verwirrend. Damit das nicht für mehr Frust als die happigen Kämpfe im Spiel sorgt, helfen Youtube-Erklärvideos wie die des beliebten Souls-Kanals VaatiVidya.

Die Bilderbuch-Variante von Versiris lohnt sich außerdem allein schon wegen der schicken Illustrationen, die etwas farbenfroher als die Souls-Welt ausfallen und neben der Erzählerstimme noch mit dem stimmungsvollen Original-Soundtrack untermalt werden. Das Video ist Teil einer Serie namens »Video Games Retold« im Rahmen derer noch weitere Videos dieser Art zu anderen Spielen folgen sollen. Welche Spielegeschichten würdet ihr gerne als animiertes Bilderbuch noch einmal erleben?

Ein anderes Fan-Video zeigt Dark Souls übrigens noch einmal in einem ganz anderen Look. Hier hat ein Spieler sich die Mühe gemacht, Bereiche des ersten Teils in Lego Worlds nachzubauen. From Software selbst hat den Souls-Spielen derweil den Rücken gekehrt und auf der E3 2018 Sekiro: Shadows Die Twice angekündigt - ein Souls-artiges Action-Adventure mit Ninja-Setting, über das mehr in der GamePro-Preview lest.