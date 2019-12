Dataminer findet Mexiko versteckt in Red Dead Redemption 2

Dataminer VideoTech UK hat sich die PS4-Version von Red Dead Redemption 2 angeschaut und ist dabei in den Spieldateien auf ein paar interessante Assets gestoßen. Die stellen nämlich Mexiko dar, ein Areal, das im ersten Red Dead vertreten ist, aber nicht in der Fortsetzung.

Das könnte theoretisch darauf hindeuten, dass Mexiko als Schauplatz ins Spiel kommt. Dieses Szenario ist aber aus folgenden Gründen nicht sehr wahrscheinlich:

Zu den enthaltenen Modellen gehören Städte wie Chuparosa, die man im ersten Red Dead Redemption durchaus besuchen durfte. Dagegen, dass alles nur aus der Ferne betrachtet werden sollte, sprechen weitere Funde wie Minimaps von den betroffenen Regionen oder einem mexikanischen NPC, der offenbar aus dem Spiel entfernt wurde.

there's also references to map region outlines in the minimap scaleform, unfortunately the actual outline graphics for them were deleted pic.twitter.com/NbIovjxQUe